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انهيار صخري وترابي يقطع طريق الضنية الهرمل

أخبار لبنان
2023-11-19 | 08:40
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انهيار صخري وترابي يقطع طريق الضنية الهرمل
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انهيار صخري وترابي يقطع طريق الضنية الهرمل

تسببت الأمطار الغزيرة التي بدأت بالهطول في الضنية منذ ساعات الصباح، في انهيار صخري وترابي على الطريق المؤدية من بلدة بقرصونا إلى منطقة جرد مربين وسد بريصا في أعالي جرود الضنية، عند محلة القلعة، إضافة إلى انقطاع الطريق الرئيسية التي تربط الضنية بالهرمل، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

وناشد مواطنون علقوا بسياراتهم وشاحناتهم في المنطقة الدفاع المدني وورش البلديات المساعدة في رفع الركام من الطريق وإعادة فتحها أمامهم.

أخبار لبنان

الأمطار

انهيار صخري

الضنية

الهرمل

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