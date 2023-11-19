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كلام عن إضراب مفتوح في النافعة بدءًا من الإثنين... ما حقيقته؟

أخبار لبنان
2023-11-19 | 09:47
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كلام عن إضراب مفتوح في النافعة بدءًا من الإثنين... ما حقيقته؟
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كلام عن إضراب مفتوح في النافعة بدءًا من الإثنين... ما حقيقته؟

كلام عن إضراب مفتوح في النافعة بدءًا من الإثنين... ما حقيقته؟

إنتشرت أخبار عن إعلان النافعة الإضراب المفتوح بدءًا من الإثنين، ليتبين بحسب معلومات الـLBCI أن الإضراب سيشمل فقط موظفي الملاك في النافعة الذين أعلنوا الإضراب المفتوح للمطالبة بتحسين معاشاتهم، وهم الذين يتقاضون معاشاتهم من موازنة هيئة إدارة السير - النافعة، وهي موازنة مستقلة.

ويذكر أن موظفي الملاك يشكلون حاليًا ٥٠٪؜ من العاملين في النافعة وعددهم ٥٦ في كل الأقسام (الدكوانة-صيدا-النبطية-طرابلس) الذين يضافون إلى الموظفين "الملحقين" من وزارة الداخلية والموظفين "التعزيز" في قوى الأمن الداخلي.

وبالتالي، فإن العمل في النافعة لن يتوقف وستظل تقدم الخدمات للمواطنين لكن هذه العملية ستشهد بطءًا بسبب نقص الموظفين.

أخبار لبنان

إضراب

النافعة

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