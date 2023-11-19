سلام يلتقي وزير التجارة القطري في الدوحة... وإتفاق على تفعيل اللجنة المشتركة

سلام يلتقي وزير التجارة القطري في الدوحة... وإتفاق على تفعيل اللجنة المشتركة



عقد وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام ظهر اليوم في إطار زيارته إلى الدوحة إجتماعًا مع وزير التجارة والصناعة القطري الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني في مقر الوزارة في الدوحة، وجرى خلال الإجتماع إستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين.



وبحثا أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات التجارية والإستثمارية والصناعية وسبل تعزيزها وتطويرها.



كما تم خلال الإجتماع مناقشة السياسات التجارية بين البلدين والإتفاق على تفعيل اللجنة المشتركة اللبنانية القطرية تمهيدًا لعقد إجتماع مطلع العام المقبل.