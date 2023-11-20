سلام يلتقي وزير المالية القطري في الدوحة

بحث وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام مع وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري في الدوحة، في العديد من المواضيع المتعلقة بالمصالح المشتركة، ولا سيما في المجالات المالية والاقتصادية، فضلا عن التدابير الرامية إلى توسيع هذه الأنشطة المشتركة.



ويأتي ذلك ضمن الجولة الرسمية التي يقوم بها سلام إلى الدوحة، وتستمر ٤ أيام.