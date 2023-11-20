عطية للـLBCI: بري كان متجاوباً في ملف مع ملء الشغور وحدّد مدة زمنية

اعلن النائب سجيع عطية أن الرئيس نبيه بري كان متجاوباً معهم، في ملف مع ملء الشغور، خصوصا في القيادات العسكرية والامنية في هكذا ظرف يمرّ به لبنان.



واضاف خلال برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "حدّد الرئيس بري مدة زمنية، في حال لم يكن هناك امكانية للحكومة لتقصير المهل أم تعيين حتى نهاية الشهر، سيدعو عندها مجلس النواب الى جلسة بشأن التمديد".