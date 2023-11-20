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ورشة عمل في جامعة الروح القدس حول الوقاية والتدخل لمنع إساءة معاملة الأطفال
أخبار لبنان
2023-11-20 | 05:36
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ورشة عمل في جامعة الروح القدس حول الوقاية والتدخل لمنع إساءة معاملة الأطفال
بمناسبة اليوم العالمي لمنع الاستغلال والعنف ضد الأطفال، عقد قسم علم النفس والعلوم الاجتماعية في كليّة الآداب والعلوم في جامعة الروح القدس – الكسليك، بالتعاون مع جمعية "حماية" ورشة عمل بعنوان: "من أجل طفولة آمنة: الوقاية والتدخل لمنع إساءة معاملة الأطفال".
وشددت رئيسة قسم علم النفس والعلوم الاجتماعية في الجامعة الدكتورة نادين زلاقط على ضرورة "الوقوف إلى جانب الإنسان الضعيف وحمايته من الأذى خاصة إذا لم تكن لديه القدرة في الدفاع عن النفس وبالأخص الأطفال، فضلًا عن ضرورة معرفة القوانين التي من شأنها حماية أنفسنا وأطفالنا". وأكدت "أن العائلة السليمة هي التي تصنع مجتمعًا سليمًا". ولفتت إلى "أن جمعية "حماية" ستعرّف على كيفية حماية أولادنا، والمساهمة في التوعية وخاصة معرفة القوانين.
أما الأستاذة المحاضرة في القسم ساندي الترك، لفتت الى أن "الورشة ستنقسم إلى ثلاثة أجزاء: أنواع الإساءة الأربعة، استراتيجيات الوقاية والتدخل، والتركيز على التعريف بالإطار القانوني والقوانين المتعلقة بإساءة معاملة الأطفال في لبنان".
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