السّفير الرّوسي في ​لبنان​: الوضع في الجنوب خطير جدًّا ولا بدّ من وقفه

حضر الوضع في الجنوب في لقاء جمع السّفير الرّوسي في لبنان ألكسندر روداكوف، ووزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب.وأكد روداكوف بعد اللقاء أن الوضع في الجنوب خطير جدًّا ولا بدّ من وقفه، لافتا إلى أنهم ينادون في كلّ المحافل الدّوليّة بالسّلام ووقف العمليّات الحربيّة والعسكريّة.