"الجمهورية القوية" من بكركي: لا يجوز تغيير قيادة الجيش بظل الوضع المتفجر

حضر ملف التمديد لقائد الجيش, في بكركي بين البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي ووفد من تكتل" الجمهورية القوية".وأكد الوفد أنه في ظل الوضع المتفجر في لبنان لا يجوز تغيير قيادة الجيش, كذلك لا يجوز تعيين قائد جديد للجيش في غياب رئيس للجمهورية.وطالب الوفد بقائد جيش غير مسيس ولديه خبرة.