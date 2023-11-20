هوكشتاين: اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل قائم

شدد المبعوث الأميركي لشؤون الطاقة أموس هوكشتاين على أن ما يحصل في غزة لا يجب أن يؤثر على حدود لبنان، وذلك ضمن فعاليات منتدى حوار المنامة 2023، قمة الأمن الإقليمي 19.



وأكد هوكشتاين أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل قائم، معتبرا أن الخطة المستقبلية يجب أن تكون في ترسيم الحدود البرية.