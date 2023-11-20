الدفاع المدني يعلن إنقاذ 4 مواطنين بينهم طفل حاصرتهم الثلوج على مرتفعات بسكنتا - جرود صنين

٣/١
انقاذ ٤ مواطنين بينهم طفل حاصرتهم الثلوج على مرتفعات بسكنتا - جرود صنين.
تمكن عناصر من الدفاع المدني، بالتعاون مع سيارات مدنية، وبعد جهود مضنية استمرت منذ الساعة ٩،٠٠ من صباح اليوم الواقع في ٢٠-١١-٢٠٢٣ ولغاية الساعة ١٤،٠٠ من إنقاذ ٣ مواطنين ومعهم طفل في الخامسة من العمر pic.twitter.com/SCJLIlio6J
— الدفاع المدني اللبناني (@CivilDefenseLB) November 20, 2023
٣/١
انقاذ ٤ مواطنين بينهم طفل حاصرتهم الثلوج على مرتفعات بسكنتا - جرود صنين.
تمكن عناصر من الدفاع المدني، بالتعاون مع سيارات مدنية، وبعد جهود مضنية استمرت منذ الساعة ٩،٠٠ من صباح اليوم الواقع في ٢٠-١١-٢٠٢٣ ولغاية الساعة ١٤،٠٠ من إنقاذ ٣ مواطنين ومعهم طفل في الخامسة من العمر pic.twitter.com/SCJLIlio6J