الدفاع المدني يعلن إنقاذ 4 مواطنين بينهم طفل حاصرتهم الثلوج على مرتفعات بسكنتا - جرود صنين

أعلن الدفاع المدني عبر منصة "اكس"، أن عناصره تمكنت بالتعاون مع سيارات مدنية، وبعد جهود مضنية استمرت منذ الساعة 9،00 من صباح اليوم ولغاية الساعة 14،00، من إنقاذ 3 مواطنين ومعهم طفل في الخامسة من العمر حاصرتهم الثلوج عند تنقلهم على مرتفعات بسكنتا - جرود صنين.



وقد واجهت العناصر صعوبات عدة خلال تنفيذ المهمة نظراً للظروف المناخية الشديدة السوء وانعدام الرؤية بسبب كثافة الضباب.



وبعد أن تأكدت العناصر من سلامة المواطنين الأربعة قامت بنقلهم الى طريق عام صنين حيث كان بانتظارهم أحد معارفهم لنقلهم الى المدينة.