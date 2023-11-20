القصف الاسرائيلي يطال منزل النائب قبلان قبلان (صور+فيديو)

طال القصف الاسرائيلي منزل عضو هيئة الرئاسة في حركة "أمل" النائب قبلان قبلان في منطقة الجبل في ميس الجبل.