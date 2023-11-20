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لقاء بين الخازن ووزير المالية... وتأكيد على ضرورة معالجة مسألة الدوائر العقارية في جبل لبنان

لقاء بين الخازن ووزير المالية... وتأكيد على ضرورة معالجة مسألة الدوائر العقارية في جبل لبنان

في إطار مساعي لإعادة فتح الدوائر العقارية في جبل لبنان، وبعد لقاءاته الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، إلتقى النائب فريد هيكل الخازن وزير المالية يوسف الخليل بحضور المدير العام للشؤون للعقارية جورج المعراوي وتم التأكيد على ضرورة معالجة مسألة الدوائر العقارية في جبل لبنان بأسرع وقت.

