الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
جبل لبنان
17
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
19
o
الجنوب
19
o
البقاع
11
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لغز الأقوياء
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
جبل لبنان
17
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
19
o
الجنوب
19
o
البقاع
11
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
لجنة المال أوقفت الزيادات الضريبية بالنسب والشطور على الرواتب
أخبار لبنان
2023-11-20 | 09:51
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
لجنة المال أوقفت الزيادات الضريبية بالنسب والشطور على الرواتب
لجنة المال أوقفت الزيادات الضريبية بالنسب والشطور على الرواتب
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان تابعت فيها درس وإقرار مشروع موازنة العام ٢٠٢٤.
وعقب الجلسة، أوضح النائب كنعان "بعض المسائل التي يبدو من خلال بعض ما يقرأه في الإعلام وما يتابعه من نقاشات أن الكثير منها بدأ بإضاعة من هو صاحب الإختراع الذي إسمه التشكيك بالموازنة واعتبارها كارثية، وتفنيدها عمليًا وجديًا لا شعبويًا، كما يحاول البعض الإحياء من خلال التعميم ورمي المسؤوليات بالشعبوية والفساد لتصوير نفسه كملاك،" قائلًا: "من يناقش هذه الموازنة بندًا بندًا ومادة مادة هي لجنة المال والموازنة. ونحن نقوم بعملنا كاملًا، وكنا نكتفي بالبيانات بعد كل جلسة للإشارة إلى الأخطاء التي يتضمنها مشروع موازنة 2024، وما صوبّناه في اللجنة".
وأشار إلى أن "التغيير الفعلي والذي يؤدي إلى التصويت على بنود الموازنة سلبًا أم إيجابًا هو العمل الذي نقوم به في مجلس النواب ولجنة المال والموازنة. وما نقوم به ليس مجرد إبداء رأي وتحليل أو تنظير "من برا" إنما مناقشة وتفنيد لبنودها لتعديلها بنيويًا أو حتى إسقاطها إذا اقتضى الأمر في الهيئة العامة".
وعلن أننا "اتفقنا اليوم على رفض الزيادات بالنسب والشطور على الضريبة على الرواتب لكن هذا لا يعني إلغاء الضرائب القائمة والنافذة بمعزل عن الموازنة. وهناك من يقول إن الضرائب على الرواتب والأجور إنخفضت من 4000 مليار بالسنة إلى 1000 مليار، فالحل بزيادة النسب على الضرائب على الناس. فالتهريب مفتوح وأموال الناس في المصارف والنمو صفر وليقل لنا من ينظّر لهذه الزيادات على خلفية الحاجة إلى إيرادات من أين ستدفع الناس بظل الوضع الإقتصادي المنهار وحجز ودائعها حتى اليوم في المصارف".
ولفت كنعان إلى أن "إستحداث رسوم جديدة وضرائب جديدة لا يجوز دستوريًا في الموازنة، وبشكل عشوائي من خلال زج مواد بهذه الطريقة. فنحن واقعيون وقانونيون بالتعاطي، ونطالب الحكومة بواجباتها، فطرح ضرائب جديدة يكون من ضمن رؤية متكاملة ليعرف المواطن ما هي الخدمات التي سيحصل عليها في مقابل هذه الضرائب".
وأكد كنعان أن "تحسين الإيرادات يتم بتكبير حجم الإقتصاد وبسياسة تعافي صحيحة. فهناك من يتحدث منذ أربع سنوات عن صندوق إسترداد الودائع وتغذيته الموعودة. فحتى اليوم لم نر "ولا مليم" في هذا الصندوق. وبالأمس جرى الحديث عن أن هذا المشروع لا يزال في مجلس الوزراء، وهناك طرح لوضع ضريبة على من سددوا قروضهم بالدولار على سعر 1500 ليرة". وسأل: "ما الذي يؤمنه ذلك؟ ولماذا لم تطرح هذه الأفكار من قبل؟ أليس موقفنا الرافض لتجاوز قضية الودائع وصندوق إستردادها كما ورد خاليًا من أي مصدر تغذية الذي أدى إلى طرح أفكار وقوانين عملية لمحاولة رفده بالتمويل؟ وما الذي تؤمنه من إيرادات؟ ولماذا لم يرسل المشروع إلى مجلس النواب لدراسته؟".
وقال: "طنطنوا" الإعلام بإعادة هيكلة المصارف. و"طلع" المشروع لا يزال في مجلس الوزراء إذ بالأمس يقولون إنهم وافقوا عليه في الحكومة يعني لم تتم إحالته حتى اليوم إلى مجلس النواب".
واعتبر أن "الحكومات مسؤولة عن المشاريع التي ترسلها إلى مجلس النواب. أو لم تقرأ الحكومة مشروع موازنة 2024 بكوارثه؟ وهل يعقل أن تأتينا إتصالات من الحكومة لرفض بعض البنود وضعتها الحكومة نفسها في الموازنة؟"
وسأل كنعان: "أليست الحكومات المتعاقبة مسؤولة عن سياسات الهدر والفساد المالي والنقدي والتي قلنا فيها وواجهناها في لجنة المال منذ ٢٠١٠ وأصدرنا التقارير وأحلناها الى القضاء المالي؟"
وذكر بأن "الدولة بلا حسابات مدققة حتى اليوم ولن نقبل بالأرقام كما هي"، مكررًا "المطالبة بتدقيق من شركة حيادية ذات سمعة عالمية بموجودات الدولة والمصارف لأن ذلك لمصلحة الإستقرار النقدي واستعادة الثقة وبالتأكيد المودعين والتعافي السليم".
أخبار لبنان
لجنة المال
الرواتب
التالي
مصادر مطّلعة لـ "الاخبار":التمديد عاد إلى التصدّر كـ"خيار الضرورة"
كيف نحتمي من الإبتزاز الجنسي الإلكتروني؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اقتصاد
2023-11-15
لجنة المال تابعت درس مشروع الموازنة... كنعان: رفضنا استحداث رسوم جديدة في الوضع الاقتصادي والنقدي المنهار
اقتصاد
2023-11-15
لجنة المال تابعت درس مشروع الموازنة... كنعان: رفضنا استحداث رسوم جديدة في الوضع الاقتصادي والنقدي المنهار
0
أخبار لبنان
2023-11-15
البستاني: هناك تشابك بين لجنة الإقتصاد ولجنة المال
أخبار لبنان
2023-11-15
البستاني: هناك تشابك بين لجنة الإقتصاد ولجنة المال
0
أخبار لبنان
2023-11-13
كنعان بعد تعليق وتعديل لجنة المال زيادات عشوائية: "الحكي ما عليه جمرك" والمفيد ما نقوم به لمنع صدور الموازنة الكارثية
أخبار لبنان
2023-11-13
كنعان بعد تعليق وتعديل لجنة المال زيادات عشوائية: "الحكي ما عليه جمرك" والمفيد ما نقوم به لمنع صدور الموازنة الكارثية
0
أخبار لبنان
2023-11-10
كنعان يفنّد رقابة لجنة المال على "كوارث"موازنة ٢٠٢٤ الحكومية ويضعها برسم المجلس النيابي!
أخبار لبنان
2023-11-10
كنعان يفنّد رقابة لجنة المال على "كوارث"موازنة ٢٠٢٤ الحكومية ويضعها برسم المجلس النيابي!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:44
فرنسا ترسل ثلاثة اطنان من الأدوية لدعم الجيش اللبناني
أخبار لبنان
11:44
فرنسا ترسل ثلاثة اطنان من الأدوية لدعم الجيش اللبناني
0
رياضة
11:38
تدريبات أخيرة لمنتخب لبنان لكرة القدم لمواجهة بنغلادش غدًا... والمباراة مباشرة عبر الـLBCI
رياضة
11:38
تدريبات أخيرة لمنتخب لبنان لكرة القدم لمواجهة بنغلادش غدًا... والمباراة مباشرة عبر الـLBCI
0
اقتصاد
11:37
ارتفاع الاحتياطي في مصرف لبنان بنحو 500 مليون دولار
اقتصاد
11:37
ارتفاع الاحتياطي في مصرف لبنان بنحو 500 مليون دولار
0
أخبار لبنان
11:21
مولوي إلتقى شهيب وعرض مع مفوضية اللاجئين ملف النزوح
أخبار لبنان
11:21
مولوي إلتقى شهيب وعرض مع مفوضية اللاجئين ملف النزوح
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2023-09-25
"لهذا السبب يشبهونني بجورجينا رودريغيز"...هذا ما قالته ياسمين صبري!
فنّ
2023-09-25
"لهذا السبب يشبهونني بجورجينا رودريغيز"...هذا ما قالته ياسمين صبري!
0
أمن وقضاء
10:15
النائب العام الاستئنافي في البقاع جال في سجني زحلة للرجال والنساء
أمن وقضاء
10:15
النائب العام الاستئنافي في البقاع جال في سجني زحلة للرجال والنساء
0
منوعات
2023-11-17
إدانة مهاجم زوج نانسي بيلوسي بالاعتداء ومحاولة الخطف
منوعات
2023-11-17
إدانة مهاجم زوج نانسي بيلوسي بالاعتداء ومحاولة الخطف
0
منوعات
2023-11-17
أراد توريط زوجته... خطف ابن أخيه وقتله ثم خبأه في هذا المكان!
منوعات
2023-11-17
أراد توريط زوجته... خطف ابن أخيه وقتله ثم خبأه في هذا المكان!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:09
"الجمهورية القوية" من بكركي: لا يجوز تغيير قيادة الجيش بظل الوضع المتفجر
أخبار لبنان
08:09
"الجمهورية القوية" من بكركي: لا يجوز تغيير قيادة الجيش بظل الوضع المتفجر
0
أخبار لبنان
08:06
هوكشتاين: اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل قائم
أخبار لبنان
08:06
هوكشتاين: اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل قائم
0
تقارير نشرة الاخبار
08:04
الحراك الميداني جنوبا على حاله: اعتداء اسرائيلي مستمر وحزب الله يهاجم مواقع عسكرية اسرائيلية
تقارير نشرة الاخبار
08:04
الحراك الميداني جنوبا على حاله: اعتداء اسرائيلي مستمر وحزب الله يهاجم مواقع عسكرية اسرائيلية
0
أخبار دولية
06:59
ما جديد مفاوضات تبادل الاسرى بين اسرائيل وحماس؟
أخبار دولية
06:59
ما جديد مفاوضات تبادل الاسرى بين اسرائيل وحماس؟
0
أخبار دولية
06:11
وصول 29 طفلا خديجا الى مصر بعد إجلائهم من مستشفى الشفاء في غزة
أخبار دولية
06:11
وصول 29 طفلا خديجا الى مصر بعد إجلائهم من مستشفى الشفاء في غزة
0
أخبار دولية
03:44
كنعاني: الادعاءات الإسرائيلية بشأن حجز طهران والقوات اليمنية لسفينة إسرائيلية "باطلة"
أخبار دولية
03:44
كنعاني: الادعاءات الإسرائيلية بشأن حجز طهران والقوات اليمنية لسفينة إسرائيلية "باطلة"
0
أخبار دولية
00:11
وزير الخارجية الصيني: الصين ستعمل على "استعادة السلام في الشرق الأوسط" .. بن فرحان: لوقف إطلاق النار في غزة فورا
أخبار دولية
00:11
وزير الخارجية الصيني: الصين ستعمل على "استعادة السلام في الشرق الأوسط" .. بن فرحان: لوقف إطلاق النار في غزة فورا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:31
كيف نحتمي من الإبتزاز الجنسي الإلكتروني؟
تقارير نشرة الاخبار
14:31
كيف نحتمي من الإبتزاز الجنسي الإلكتروني؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:15
فيرشتابن يواصل هيمنته على بطولة الفورمولا وان ويحقق إنتصاره الـ١٨ هذا الموسم
تقارير نشرة الاخبار
14:15
فيرشتابن يواصل هيمنته على بطولة الفورمولا وان ويحقق إنتصاره الـ١٨ هذا الموسم
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
04:25
زياد نجيم ينشر صور ابنه "تيو لارا زياد" للمرّة الأولى
فنّ
04:25
زياد نجيم ينشر صور ابنه "تيو لارا زياد" للمرّة الأولى
2
موضة وجمال
14:40
حصريا للـLBCI... بعد الحفل الجمالي مايا أبو الحسن إلى المكسيك مع منظمة Miss Universe
موضة وجمال
14:40
حصريا للـLBCI... بعد الحفل الجمالي مايا أبو الحسن إلى المكسيك مع منظمة Miss Universe
3
فنّ
16:37
"خلقنا مشاهد رومنسية"... من هي الممثلة الّتي انسجم معها بديع أبو شقرا؟
فنّ
16:37
"خلقنا مشاهد رومنسية"... من هي الممثلة الّتي انسجم معها بديع أبو شقرا؟
4
تقارير نشرة الاخبار
13:50
السيد نصرالله ترك الكلمة للميدان وكانت هذه النتيجة
تقارير نشرة الاخبار
13:50
السيد نصرالله ترك الكلمة للميدان وكانت هذه النتيجة
5
خبر عاجل
10:13
"أكسيوس": آموس هوكستاين في إسرائيل لإجراء محادثات لمنع اندلاع حرب مع لبنان
خبر عاجل
10:13
"أكسيوس": آموس هوكستاين في إسرائيل لإجراء محادثات لمنع اندلاع حرب مع لبنان
6
صحف اليوم
00:53
انتهاء مرحلة ما يسمى "اللولار"؟ (نداء الوطن)
صحف اليوم
00:53
انتهاء مرحلة ما يسمى "اللولار"؟ (نداء الوطن)
7
فنّ
04:11
تيا ديب تحضن والدتها نوال الزغبي... وملابسهما الغريبة حديث المتابعين! (صور)
فنّ
04:11
تيا ديب تحضن والدتها نوال الزغبي... وملابسهما الغريبة حديث المتابعين! (صور)
8
منوعات
15:40
بعد توبيخه في العلن... مراهق يعتدي على جندي متقاعد ويقتله في مشهد مروع! (فيديو)
منوعات
15:40
بعد توبيخه في العلن... مراهق يعتدي على جندي متقاعد ويقتله في مشهد مروع! (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More