مولوي إلتقى شهيب وعرض مع مفوضية اللاجئين ملف النزوح

مولوي إلتقى شهيب وعرض مع مفوضية اللاجئين ملف النزوح

إستقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي في مكتبه اليوم رئيس مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان إيفو فرايجسن، وبحث معه في ملف النزوح السوري.



والتقى مولوي مديرة شؤون الأونروا في لبنان دوروثي كلاوس، وكان عرض للشؤون العامة وعمل المفوضية في ظل المستجدات القائمة.



كذلك، بحث مع النائب أكرم شهيب في الأوضاع العامة وفي أمور تتعلق في منطقة الجبل الخدماتية والإنمائي.

















