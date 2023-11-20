فرنسا ترسل ثلاثة اطنان من الأدوية لدعم الجيش اللبناني

نقلت "فرانس برس" عن مصدر قوله إن "وزارة الجيوش الفرنسية ستسلم في رحلة جوية عسكرية دفعة أولى من المساعدات الطبية التي تزن حوالى ثلاثة أطنان إلى القوات المسلحة اللبنانية، حسبما علم الاثنين من مكتب الوزير سيباستيان لوكورنو.



وبحسب المصدر، "سيتم تسليم الدفعة الأولى من الأدوية وزنتها ثلاثة أطنان هذا المساء" إلى لبنان.