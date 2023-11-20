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هيئة إدارة السير تعلن الاستمرار في تقديم خدماتها
أخبار لبنان
2023-11-20 | 13:01
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هيئة إدارة السير تعلن الاستمرار في تقديم خدماتها
أعلنت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والآليات، في بيان، أنها "مستمرة في تقديم خدماتها كالمعتاد والمعلن عنها، وفقا لبيانها الصادر السبت في 18 الحالي والمنشور على الموقع الإلكتروني للهيئة، في مركز الدكوانة وباقي الأقسام: طرابلس، زحلة، صيدا، والنبطية".
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