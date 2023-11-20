نحاس: التواصل مع صندوق النقد مستمر والمؤشرات تشير الى بداية النهوض الاقتصادي

أكّد مستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس أن موزانة 2024 هي لتصحيح بعض الامور وهي متواضعة وأن الاصلاح لا يحصل بالموازانات بل بالقوانين.



واعتبر نحاس في حديث ضمن برنامج "عشرين 30" عبر الـLBCI، أن "تثبيت سعر الصرف هو أحد الادوات الاساسية للنمو الاقتصادي والحكومة قدمت 6 مشاريع قوانين اصلاحية مع الموازنة كما قدمت كل مشاريع القوانين الاصلاحية المطلوية لكن الخلافات السياسية تحول دون اقرارها".



وشدد على "أننا لسنا في وضع طبيعي والعبء الضريبي أقل من أي بلد في العالم"، لافتا الى أن "المؤشرات تشير الى بداية النهوض الاقتصادي وأننا دخلنا في مرحلة استيعاب الأزمة والأمور متوقفة عند وقف الهدر".



وأكّد نحاس أن "التواصل مع صندوق النقد مستمر وهذا لا يعني أننا نوقّع له على بياض".



ورأى أن "هذه الموازنة كأي موازنة تترجم القوانين والسياسات الموضوعة وليست هي من تضع السياسات"، مؤكد أن "ما من امكانية لتمويل العجز".