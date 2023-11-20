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ضاهر: اي موازنة تُنشر بلا قطع حساب تكون مخالفة للدستور

أخبار لبنان
2023-11-20 | 16:38
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ضاهر: اي موازنة تُنشر بلا قطع حساب تكون مخالفة للدستور
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ضاهر: اي موازنة تُنشر بلا قطع حساب تكون مخالفة للدستور

شدّد رئيس لجنة حماية حقوق المودعين في نقابة المحامين المحامي  كريم ضاهر على أن "اي موازنة تُنشر بلا قطع حساب تكون مخالفة للدستور ومنذ عام 2006 لم يحصل قطع حساب واحد واذا حصل قطع حساب يحصل "قطع رقاب"".

وكشف ضاهر في حديث ضمن برنامج عشرين 30 عبر الـLBCI، أن "70% من الموزانة هي ضرائب مباشرة و30% منها غير مباشرة، لافتا الى أن "الذي كان يتقاضى قبل الازمة 6 مليون ليرة اي 4000$ لا يدفع ضريبة والذي يتقاضى 9 مليون ليرة اي 6000$ لا يدفع ضريبة ايضًا أما اليوم الذي يتقاضى 9 مليون ليرة أي 100$ فيخضع لضريبة 4% والذي يتقاضي 2500$ يخضع لضريبة 25% كالذي يتقاضى 300 ألف دولار".

ولفت الى  أن للموازنة ادوار عدّة، منها ترتيب النفقات والايرادات للدولة وان تسمح بالجباية والانفاق.

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