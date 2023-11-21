اعلاميون ومصورون نفذوا وقفة في إبل السقي رافعين صور الشهيدين فرح عمر وربيع معماري

رفضا لاستهداف الاعلاميين الذين يؤدون عملهم الميداني في تغطية الحرب الدائرة على جبهة الجنوب، نفذ اعلاميون ومصورون وتقنيون يعملون في مؤسسات محلية وعربية وعالمية وقفة في ابل السقي رفعوا فيها صورا للشهيدين فرح عمر وربيع معماري.



وقد استنكروا استهداف الطواقم الإعلامية، رافضين محاولات اسكات الاعلام.