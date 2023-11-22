لقاء جمع بين نصرالله وقياديين في حماس

استعرض الأمين العام لـ"حزب الله السيد حسن نصرالله مع نائب ‏رئيس حركة "حماس"، في قطاع غزة، خليل الحية والقياديّ، في الحركة، ‏أسامة ‏حمدان، الأحداث الأخيرة، منذ 7 تشرين الأول.



وقيّموا ‏المواقف والتطورات ‏والإحتمالات القائمة على جبهات المقاومة وخصوصًا، في قطاع غزة، وذلك وفق بيان.



وأُكّدوا أهمية ‏مواصلة العمل والتنسيق الدائم مع الثبات والصمود، "لتحقيق ‏الإنتصار الموعود."