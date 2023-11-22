اللواء ابراهيم في عيد الإستقلال: في الداخل فراغ وشغور وعلى الحدود بطولات وملاحم

اللواء ابراهيم في عيد الإستقلال: في الداخل فراغ وشغور وعلى الحدود بطولات وملاحم



كتب اللواء عباس ابراهيم على حسابه عبر منصة "إكس": "يحل علينا عيد الإستقلال هذه السنة ونحن في أتعس اللحظات التاريخية وأسعدها في آن. ففي الداخل فراغ سياسي وشغور رئاسي يهددان الوطن والدولة والمواطن. وعلى الحدود الجنوبية بطولات وملاحم يسطرها الجيش اللبناني والمقاومة صونًا للإستقلال وتعزيزًا له وسعيًا نحو استكمال التحرير وحفظًا للوطن. مشهدان لبنانيان متناقضان جل ما نتمناه أن ينبلج منهما فجر جديد قريبًا. كل إستقلال ولبنان وشعبه بألف خير".