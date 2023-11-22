"الخارجية" ترحّب بالوصول الى اتفاق هدنة انسانية في غزة: نأمل أن يستتبع ذلك العمل على حل سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية

رحّبت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بالجهود الحثيثة القطرية والاميركية وكل من ساندهم من الدول بالوصول الى اتفاق هدنة انسانية في قطاع غزة وتبادل الاسرى.



وشددت الوزارة في بيان، على اهمية هذه الهدنة كمدخل للوصول الى وقف كامل ودائم لاطلاق النار في قطاع غزة، والدخول الفوري وغير المشروط للمساعدات الانسانية، لا سيما الغذاء والدواء، تمهيدا" لعودة المهجرين قسرا" من سكان وبقائهم في ارضهم.



كما أملت الوزارة أن يستتبع ذلك العمل على حل سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية من خلال قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، بما يضمن السلام والامن والاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الاوسط.