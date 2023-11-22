ربيع معماري في وداعه الأخير ونقل جثمانه إلى الضاحية الجنوبية

ربيع معماري المصوّر الذي كان برفقة فرح الصحافية

أُقيمت الصلاة عن راحة نفس المصوّر ربيع معماري أمام مبنى الميادين.



ونُقل جثمانه إلى روضة الحوراء زينب، في الضاحية الجنوبية.



ومعماري كان برفقة الصحافية فرح عمر التي استشهدت أيضًا بمسيّرة إسرائيليّة، على الحدود الجنوبية اللبنانية.