فرح عمر تودّع مسقط رأسها مشغرة

فرح عمر كانت برفقة المصوّر ربيع المعماري ضمن فريق الميادين

أُقيمت الصلاة عن راحة نفس الصحافية فرح عمر أمام مبنى الميادين.



ونُقل جثمانها إلى بلدتها، مشغرة.



وعمر كانت مع المصوّر ربيع المعماري الذي استشهد أيضًا بمسيّرة إسرائيليّة، على الحدود الجنوبية اللبنانية.