حسين عقيل... الشهيد الثالث بعد الصحافيين في مثواه الأخير

كان قد رافق حسين الصحافيَين المستشهدين في الجنوب اللبنانيّ

شيعت بلدة الجبين الشهيد حسين عقيل، الذي استشهد، الثلثاء، مع الصحافيَين.



وانطلق مأتم شعبيّ، من أمام منزله، في المساكن الشعبية، في صور، حتى مثواه الأخير، في جبانة البلدة وسط أجواء من الحزن.