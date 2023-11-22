فياض يشارك في المؤتمر العربي الخامس للمياه في الرياض

شارك وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض في المؤتمر العربي الخامس للمياه الذي يعقد بين ٢٢ و٢٣ تشرين الثاني الحالي في الرياض-المملكة العربية السعودية تحت شعار التنمية المستدامة في المنطقة العربية الهدف السادس-التحديات والفرص.وركزت كلمات الجلسة الإفتتاحية على ما تواجهه منطقتنا العربية من النقص الحاد في موارد المياه الطبيعية بحكم الظروف الجغرافية والجيولوجية والمناخية. ويعد شح المياه من أبرز معوقات التنمية، فالماء أساس الحياة، إلا أن مسألة توفره بشكل مستدام لا يزال يشكل تحديًا كبيرًا، ونظرًا لأهميته، فقد حظى قطاع المياه بالدعم والإهتمام من الحكومات العربية ومن جامعة الدول العربية خلال العقود الماضية، حيث وضعت الخطط للوصول إلى استدامة الموارد المائية وتوفير الأمن المائي ما أثمر إنشاء مشاريع تشمل محطات التحلية والتنقية والسدود والخزن الإستراتيجي وشبكات التوزيع وغيرها.كما ركزت الجلسة الأولى على تجربة المملكة العربية السعودية في إدارة موارد المياه وتحدياتها في كل مراحل سلسلة الإمداد وإنتاج المياه المجددة وإعادة الإستخدام، وتمت مناقشة هيكلة القطاع وتنظيمه وتفعيل الشراكات مع القطاع الخاص بهدف تحقيق قطاع مياه مستدام متكامل ومرن قادر على تحقيق أمن الإمداد والإستدامة البيئية والإقتصادية بإدارة فاعلة للتكاليف وفقًا لرؤية المملكة للعام ٢٠٣٠.ومن جهة ثانية، مثل فياض لبنان في الدورة الخامسة عشرة للمجلس الوزاري العربي للمياه الذي يعقد بالتوازي مع المؤتمر العربي الخامس للمياه في فندق إنتركونتيننتال في الرياض، على أن يعقد عددًا من اللقاءات مع نظرائه الوزراء حيث يعرض واقع قطاع المياه في لبنان وسبل التعاون لما فيه خير ومصلحة لبنان في ظل التحديات التي يواجهها والحلول الممكنة في هذا الإطار.