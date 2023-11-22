على الجبهة الجنوبية... شهداء من طرابلس

قضوا باستهداف مسيرة اسرائيلية لسيارتين بصواريخ

بعد استهداف سيارة القيادي في حركة حماس خليل الخرّاز، فجعت طرابلس باستشهاد عدد من أبنائها الذين رافقوا الخراز خلال استهادفه.

بانتظار وصول الجثامين، كيف تبدو الصورة من طرابلس؟