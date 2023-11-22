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عبداللهيان في بيروت... ماذا في التفاصيل؟

يُشار إلى أنّ زيارة عبداللهيان إلى لبنان والمنطقة مفاجئة

حضر وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان إلى بيروت، حيث سيقوم بجولة على عدد من المسؤولين اللبنانيين.