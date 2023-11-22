بري التقى عبد اللهيان...

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق ، حيث تناول اللقاء عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة وآخر المستجدات الميدانية والسياسية على ضوء مواصلة اسرائيل لعدوانها على قطاع غزة والقرى اللبنانية الحدودية مع فلسطين المحتلة.



على صعيد آخر، ولمناسبة الإستقلال تلقى الرئيس بري برقية تهنئة من الرئيس الاميركي جو بايدن أكد فيها الالتزام المشترك بالاستقرار والإزدهار في المنطقة ، لافتا الى ان العلاقة الطويلة الأمد بين لبنان والولايات المتحدة الأميركية تتسم بأهمية بالغة لناحية بناء مستقبل افضل لشعبي البلدين ولجميع الشعوب حول العالم، مؤكداً، أن الولايات المتحدة الأميركية سوف تواصل العمل مع لبنان والشركاء في منطقة الشرق الأوسط بشكل وثيق للحفاظ على السلام ومنع توسع رقعة الصراع والى التطلع للعمل من أجل صياغة مستقبل أكثر أماناً وازدهاراً وتكاملاً لشعوب المنطقة".