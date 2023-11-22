عبداللهيان يلتقي بالأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية

التقى وزير خارجية ايران أمير عبداللهيان خلال زيارته إلى بيروت، بالأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية زياد نخالة، وخليل الحية مسؤول العلاقات العربية الإسلامية ونائب رئيس حركة حماس في غزة، والتقى وناقشا تطورات الأوضاع في فلسطين.

وكان بحث في آخر التطورات في غزة وعملية وقف إطلاق النار الوشيكة في هذه المنطقة.