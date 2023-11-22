5 شهداء لحزب الله هذا المساء...

نعت المقاومة الإسلامية في بيان: "الشهيد عباس محمد رعد "سراج" من بلدة جباع في جنوب لبنان، والشهيد خليل جواد شحيمي "سراج" من بلدة مركبا في جنوب لبنان، والشهيد أحمد حسن مصطفى "ملاك حولا" من بلدة حولا في جنوب لبنان، والشهيد محمد حسن أحمد شري "كربلا" من بلدة خربة سلم في جنوب لبنان، والشهيد بسام علي كنجو "أبو حسين ثائر" من بلدة شقرا في جنوب لبنان".