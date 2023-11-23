التعليق الاول لرعد بعد استشهاد نجله (فيديو)

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، في تعليقه الاول بعد استشهاد نجله في غارة اسرائيلية في الجنوب ليل الاربعاء، أننا "نريد العزة لشعبنا وأمتنا".وقال رعد :" مبارك للشهيد عباس محمد رعد "سراج" وسيد المقاومة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي علمنا كيف يكون آباء الشهداء، أقوياء وصابرين وثابتين على نهج المقاومة".