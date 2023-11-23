الاحتمالات القائمة حول مسار الأحداث في فلسطين ولبنان بين نصرالله وعبد اللهيان

استعرض الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، مع وزير خارجية الجمهورية ‏الإسلامية في إيران حسين أمير عبد اللهيان "آخر التطورات في فلسطين ولبنان والمنطقة والاحتمالات القائمة حول مسار الأحداث ‏والجهود المبذولة من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمسؤوليات الملقاة على عاتق ‏الجميع في هذه المرحلة التاريخية والمصيرية لفلسطين وقضيتها المقدسة وكل المنطقة". ‏