عبداللهيان غادر لبنان ويتجه إلى قطر

غادر وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان، بيروت، متوجهًا إلى الدوحة.



وكان عبداللهيان قد التقى بمسؤولين، في لبنان وقادة المقاومة اللبنانية والفلسطينية.



ويتّجه عبداللهيان إلى قطر للبحث في القضايا الثنائية والإقليمية ولتبادل وجهات النظر مع السلطات القطرية، في شأن التطورات، في غزة.









