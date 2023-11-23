الراعي التقى وفد المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: سنتّصل برعد لنعزّيه... الخطيب: الوحدة الوطنية مطلوبة

أكّد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنّ "حرب غزة علّمتنا بكلّ أسف أنّ العالم لا تعنيه حاجة الإنسان" ، معتبرا أن "الحياة البشرية كلّ قيمتها وكرامتها وقدسيّتها وهذا ضدّ كلّ تعاليمنا السماويّة"، ولفت إلى أنّ "الإنسان فقد قيمته في هذا العصر ونصلّي ليضع الله حدًّا لكلّ هذا الشرّ فالحرب على غزة تجعلنا نفهم وندرك أنّ المقصود هو إطفاء القضية الفلسطينية والمطالبة بحقوقهم في دولة خاصة بهم ولكنّ هذه القضية لا تموت لأنّ الحقّ فوق كلّ شيء".



وقال، بعد لقائه وفد المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى: "سنتّصل بالنائب محمد رعد لنعزّيه بنجله ولتكُن دماء الشهداء من أجل لبنان وفداء وحماية وحفظاً للبلد ليظلّ أرض التلاقي والعيش معاً".



وشدد الراعي على أننا "نتطلّع إلى أن نشبك أيادينا معاً ونواصل خدمتنا الروحيّة ونرى من الضروري جدًّا أن نعقد قمّتنا الروحيّة لنوحّد موقفنا وهذا اللقاء يعطي ثقة لشعبنا الذي فقد ثقته بالجميع ولا يرى أيّ آفاق جديدة".



وأكّد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب بدوره أنّ "ما يحصل في المنطقة يمسّ القيم الإنسانية التي تنتهك بأصرح ما يكون أمام العالم كله".



ورأى أنّ "اليونيفيل تكتفي بتسجيل الاعتداءات الإسرائيلية من دون أي إجراء يتخذه مجلس الأمن"، مشدداً على أنّ "من الضروري أن يكون اللبنانيون في موقف واحد أمام العالم لصون البلد في هذا الظرف إذ لا ينبغي أن تكون الخلافات السياسية مجالاً للأخذ والردّ".



وأشار الخطيب إلى أن "الوحدة الوطنية في لبنان مطلوبة اليوم للحفاظ على البلد"، مشددا على أنه يجب "أن تؤجّل الخلافات السياسية وألا تنعكس الإنقسامات على الوحدة الوطنية فنحن جميعاً في مركب واحد".