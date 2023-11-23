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بوحبيب التقى مفوض الاتحاد الأوروبي للجوار والتوسع: اتفقنا على ضرورة ارسال فريق تقني أوروبي لتقديم المساعدة للبنان

أخبار لبنان
2023-11-23 | 05:34
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بوحبيب التقى مفوض الاتحاد الأوروبي للجوار والتوسع: اتفقنا على ضرورة ارسال فريق تقني أوروبي لتقديم المساعدة للبنان
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بوحبيب التقى مفوض الاتحاد الأوروبي للجوار والتوسع: اتفقنا على ضرورة ارسال فريق تقني أوروبي لتقديم المساعدة للبنان

أعلن وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب بعد لقائه مفوض الاتحاد الأوروبي للجوار والتوسع أوليفر فرهالي أنه جرى الاتفاق "على ضرورة ارسال فريق تقني أوروبي الى لبنان لتقديم المساعدة والمشورة في مسائل الاصلاح المالي ودعم وزارة المالية، والقطاع التربوي، والصحة، وتعزيز المساعدة للجيش اللبناني".

أخبار لبنان

عبد الله بوحبيب

الاتحاد الأوروبي

أوليفر فرهالي

لبنان

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