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هكذا بدا مشهد الجنوب اليوم بعدما نعى حزب الله خمسة من مقاتليه
أخبار لبنان
2023-11-23 | 06:50
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هكذا بدا مشهد الجنوب اليوم بعدما نعى حزب الله خمسة من مقاتليه
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هكذا بدا مشهد الجنوب اليوم بعدما نعى حزب الله خمسة من مقاتليه
تطوراتٌ متسارعة على الحدود الجنوبية بدأت مساء أمس وامتدت بوتيرة مرتفعة.
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