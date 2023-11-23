شقير يستقبل مفتي عكار للبحث في أوضاع المنطقة إجتماعيًا وتنمويًا

أكّد رئيس تجمع "كلنا لبيروت" الوزير السابق محمد شقير، التعاون المشترك البَناء من أجل خدمة دار الإفتاء، في عكار وأهل عكار والمنية ودير عمار.



وشدّد، في لقاء مع مفتي عكار الشيخ زيد محمد بكار زكريا، على ضرورة التكافل والتضامن لتمرير هذه المرحلة الصعبة. وبحث الجانبان في الأوضاع العامة في البلاد وأوضاع محافظة عكار ومنطقة المنية ودير عمار بوجه خاص على المستويات الإقتصادية والإجتماعية والتنموية



أما المفتي زكريا، فأشار إلى ضرورة استمرار التعاون والتنسيق، خدمةً لأبناء عكار والشمال ولبنان.