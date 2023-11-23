الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
جبل لبنان
23
o
متن
25
o
كسروان
25
o
الشمال
22
o
الجنوب
20
o
البقاع
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
النار بالنار
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
جبل لبنان
23
o
متن
25
o
كسروان
25
o
الشمال
22
o
الجنوب
20
o
البقاع
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الجميل التقى سفيرة فنلندا... وتأكيد على ضرورة الالتزام بالـ1701
أخبار لبنان
2023-11-23 | 07:53
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الجميل التقى سفيرة فنلندا... وتأكيد على ضرورة الالتزام بالـ1701
التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل سفيرة فنلندا في لبنان "آن مسكنين" وجرى عرض لآخر التطورات في المنطقة وانعكاسها على لبنان.
وتم التأكيد في خلال اللقاء على ضرورة حماية لبنان عبر الالتزام بالقرارات الدولية لاسيما 1701 والدور الذي تلعبه فنلندا في هذا الإطار من خلال مساهمتها في قوات حفظ السلام الدولية المولجة حفظ السلام في الجنوب.
وحضر اللقاء عضو المكتب السياسي جويل بوعبود ورئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب مروان عبد الله والعضو في الجهاز غوى القصيفي.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
التقى
سفيرة
فنلندا...
وتأكيد
ضرورة
الالتزام
بالـ1701
التالي
البيسري استقبل سفير بلجيكا وقائد قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان
شقير يستقبل مفتي عكار للبحث في أوضاع المنطقة إجتماعيًا وتنمويًا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
05:34
بوحبيب التقى مفوض الاتحاد الأوروبي للجوار والتوسع: اتفقنا على ضرورة ارسال فريق تقني أوروبي لتقديم المساعدة للبنان
أخبار لبنان
05:34
بوحبيب التقى مفوض الاتحاد الأوروبي للجوار والتوسع: اتفقنا على ضرورة ارسال فريق تقني أوروبي لتقديم المساعدة للبنان
0
أخبار لبنان
2023-11-20
لقاء بين الخازن ووزير المالية... وتأكيد على ضرورة معالجة مسألة الدوائر العقارية في جبل لبنان
أخبار لبنان
2023-11-20
لقاء بين الخازن ووزير المالية... وتأكيد على ضرورة معالجة مسألة الدوائر العقارية في جبل لبنان
0
آخر الأخبار
2023-11-19
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: نطالب إسرائيل بالالتزام بقرار مجلس الأمن وقف الحرب وفتح ممرات إنسانية
آخر الأخبار
2023-11-19
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: نطالب إسرائيل بالالتزام بقرار مجلس الأمن وقف الحرب وفتح ممرات إنسانية
0
آخر الأخبار
2023-11-18
وصول وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام إلى الدوحة مترأسًا الوفد الاقتصادي وكانت في استقباله سفيرة لبنان لدى قطر فرح بري
آخر الأخبار
2023-11-18
وصول وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام إلى الدوحة مترأسًا الوفد الاقتصادي وكانت في استقباله سفيرة لبنان لدى قطر فرح بري
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:01
اتصال بين جنبلاط وبوغدانوف... وهذا ما تمت مناقشته
أخبار لبنان
11:01
اتصال بين جنبلاط وبوغدانوف... وهذا ما تمت مناقشته
0
أخبار لبنان
10:55
صفي الدين: المقاومة أثبتت انها لا تقهر ولا يمكن لاحد ان يهزمها
أخبار لبنان
10:55
صفي الدين: المقاومة أثبتت انها لا تقهر ولا يمكن لاحد ان يهزمها
0
أخبار لبنان
10:09
ميقاتي خلال افتتاح معرض بيروت العربي الدولي للكتاب: لقاؤنا خير تجسيد للمقاومة الثقافية لكل ارهاب يمثله العدو الاسرائيلي
أخبار لبنان
10:09
ميقاتي خلال افتتاح معرض بيروت العربي الدولي للكتاب: لقاؤنا خير تجسيد للمقاومة الثقافية لكل ارهاب يمثله العدو الاسرائيلي
0
أخبار لبنان
10:04
الدفاع المدني: انهيار مبنى سكني في صيدا القديمة وانتشال جثة شاب سوري
أخبار لبنان
10:04
الدفاع المدني: انهيار مبنى سكني في صيدا القديمة وانتشال جثة شاب سوري
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
05:18
"ليلة انتهت بكلبش".. مباحث الأداب تلقي القبض على راقصة شهيرة ببدلة رقص شبه عارية
فنّ
05:18
"ليلة انتهت بكلبش".. مباحث الأداب تلقي القبض على راقصة شهيرة ببدلة رقص شبه عارية
0
آخر الأخبار
03:56
إعلام اسرائيلي: إطلاق نحو 50 صاروخا على مستوطنات الجليل الأعلى من لبنان وهو القصف الأكبر منذ بداية الحرب
آخر الأخبار
03:56
إعلام اسرائيلي: إطلاق نحو 50 صاروخا على مستوطنات الجليل الأعلى من لبنان وهو القصف الأكبر منذ بداية الحرب
0
آخر الأخبار
13:48
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: اكتشفنا فتحة نفق يربط بين مستشفى ومؤسسة تعليمية في غزة
آخر الأخبار
13:48
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: اكتشفنا فتحة نفق يربط بين مستشفى ومؤسسة تعليمية في غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
بعد الخصومة بين أبناء المدينة وحزب الله ... شهداء من طرابلس على طريق القدس
تقارير نشرة الاخبار
13:19
بعد الخصومة بين أبناء المدينة وحزب الله ... شهداء من طرابلس على طريق القدس
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:21
تأجيل تنفيذ صفقة تبادل الأسرى... ماذا في التفاصيل؟
أخبار دولية
08:21
تأجيل تنفيذ صفقة تبادل الأسرى... ماذا في التفاصيل؟
0
امن وقضاء
06:56
وقفة رمزية لأهالي ضحايا المرفأ أمام قصر العدل
امن وقضاء
06:56
وقفة رمزية لأهالي ضحايا المرفأ أمام قصر العدل
0
أخبار لبنان
06:50
هكذا بدا مشهد الجنوب اليوم بعدما نعى حزب الله خمسة من مقاتليه
أخبار لبنان
06:50
هكذا بدا مشهد الجنوب اليوم بعدما نعى حزب الله خمسة من مقاتليه
0
تقارير نشرة الاخبار
02:43
غارة اسرائيلية على منزل في بيت ياحون ليل أمس... ماذا في التفاصيل؟
تقارير نشرة الاخبار
02:43
غارة اسرائيلية على منزل في بيت ياحون ليل أمس... ماذا في التفاصيل؟
0
أخبار لبنان
01:51
التعليق الاول لرعد بعد استشهاد نجله (فيديو)
أخبار لبنان
01:51
التعليق الاول لرعد بعد استشهاد نجله (فيديو)
0
أخبار سياسية
16:23
بوصعب لـ"حوار المرحلة": هوكستين لعب دورًا جديًا في ابعاد الحرب عن لبنان..وتوتال عائدة الى البلوك 9
أخبار سياسية
16:23
بوصعب لـ"حوار المرحلة": هوكستين لعب دورًا جديًا في ابعاد الحرب عن لبنان..وتوتال عائدة الى البلوك 9
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
بغياب فرح عُمر .. غاب قمر مشغرة
تقارير نشرة الاخبار
14:02
بغياب فرح عُمر .. غاب قمر مشغرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
ماذا في تفاصيل اللقاء بين عبد اللهيان وميقاتي؟
تقارير نشرة الاخبار
13:59
ماذا في تفاصيل اللقاء بين عبد اللهيان وميقاتي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
وزير الخارجية الايرانية حسين أمير عبد اللهيان في بيروت.. لماذا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:56
وزير الخارجية الايرانية حسين أمير عبد اللهيان في بيروت.. لماذا؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
16:19
استشهاد اربعة اشخاص وجرح آخر في غارة نفذتها طائرات اسرائيلية مساء اليوم على منزل في بلدة بيت ياحون في قضاء بنت حبيل وتشير المعلومات الى ان نجل النائب محمد رعد استشهد في الغارة
خبر عاجل
16:19
استشهاد اربعة اشخاص وجرح آخر في غارة نفذتها طائرات اسرائيلية مساء اليوم على منزل في بلدة بيت ياحون في قضاء بنت حبيل وتشير المعلومات الى ان نجل النائب محمد رعد استشهد في الغارة
2
أخبار لبنان
17:58
5 شهداء لحزب الله هذا المساء...
أخبار لبنان
17:58
5 شهداء لحزب الله هذا المساء...
3
آخر الأخبار
17:54
المقاومة الإسلامية نعت الشهيد عباس محمد رعد "سراج" من بلدة جباع في جنوب لبنان
آخر الأخبار
17:54
المقاومة الإسلامية نعت الشهيد عباس محمد رعد "سراج" من بلدة جباع في جنوب لبنان
4
خبر عاجل
14:41
بوصعب لـ حوار المرحلة: لفتني غياب وزير الدفاع عن احتفال عيد الاستقلال ولدي معلومات تقول إنه لم تتم دعوته وليس هو من اختار عدم المشاركة
خبر عاجل
14:41
بوصعب لـ حوار المرحلة: لفتني غياب وزير الدفاع عن احتفال عيد الاستقلال ولدي معلومات تقول إنه لم تتم دعوته وليس هو من اختار عدم المشاركة
5
آخر الأخبار
03:50
معلومات الـLBCI: استهداف الشهداء الخمسة ليل أمس جاء بعد رصد عسكري بحكم أن المركز المستهدف معروف لدى الاحتلال كما أن تحرك الكوادر كان واضحا
آخر الأخبار
03:50
معلومات الـLBCI: استهداف الشهداء الخمسة ليل أمس جاء بعد رصد عسكري بحكم أن المركز المستهدف معروف لدى الاحتلال كما أن تحرك الكوادر كان واضحا
6
منوعات
14:09
أرادت قضاء حاجتها لكن المضيفة منعتها... فأنزلت سروالها في ممر الطائرة! (فيديو)
منوعات
14:09
أرادت قضاء حاجتها لكن المضيفة منعتها... فأنزلت سروالها في ممر الطائرة! (فيديو)
7
خبر عاجل
17:39
مسؤول إسرائيلي لفرانس برس: لا وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس قبل الجمعة
خبر عاجل
17:39
مسؤول إسرائيلي لفرانس برس: لا وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس قبل الجمعة
8
خبر عاجل
02:00
أ.ف.ب. نقلا عن مصدر فلسطيني مطلع: التأخير في تطبيق الهدنة في غزة له علاقة بتفاصيل اللحظات الأخيرة حول أسماء الأسرى الاسرائيليين وآلية تسليمهم
خبر عاجل
02:00
أ.ف.ب. نقلا عن مصدر فلسطيني مطلع: التأخير في تطبيق الهدنة في غزة له علاقة بتفاصيل اللحظات الأخيرة حول أسماء الأسرى الاسرائيليين وآلية تسليمهم
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More