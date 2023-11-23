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الجميل التقى سفيرة فنلندا... وتأكيد على ضرورة الالتزام بالـ1701

أخبار لبنان
2023-11-23 | 07:53
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الجميل التقى سفيرة فنلندا... وتأكيد على ضرورة الالتزام بالـ1701
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الجميل التقى سفيرة فنلندا... وتأكيد على ضرورة الالتزام بالـ1701

التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل سفيرة فنلندا في لبنان "آن مسكنين" وجرى عرض لآخر التطورات في المنطقة وانعكاسها على لبنان.

وتم التأكيد في خلال اللقاء على ضرورة حماية لبنان عبر الالتزام بالقرارات الدولية لاسيما 1701 والدور الذي تلعبه فنلندا في هذا الإطار من خلال مساهمتها في قوات حفظ السلام الدولية المولجة حفظ السلام في الجنوب.  

وحضر اللقاء عضو المكتب السياسي جويل بوعبود ورئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب مروان عبد الله والعضو في الجهاز غوى القصيفي.

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