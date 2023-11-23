البيسري استقبل سفير بلجيكا وقائد قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان

إستقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري في مكتبه السفير البلجيكي لدى لبنان كوين فيرفاك وعرض معه الأوضاع العامة.