قائد الجيش استقبل السفير الروسي وقائد الفرقة الأولى الكندية

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة السفير الروسي لدى لبنان Alexander Rudakov بحضور الملحق العسكري الروسي العقيد Yuri Penkov.



ثم استقبل قائد الفرقة الأولى الكندية العميد Louis Lapointe بحضور السفيرة الكندية لدى لبنان Stephanie McCollum والملحق العسكري الكندي المقدم Gino Chretien، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد والتطورات على الحدود الجنوبية.