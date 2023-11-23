ميقاتي خلال افتتاح معرض بيروت العربي الدولي للكتاب: لقاؤنا خير تجسيد للمقاومة الثقافية لكل ارهاب يمثله العدو الاسرائيلي

اعتبر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال افتتاح معرض بيروت العربي الدولي للكتاب أن لقاءنا اليوم يمثل خير تجسيد للمقاومة الثقافية لكل الارهاب الذي يمثله العدو الاسرائيلي، وأن الكلمة كانت وستبقى الرد الاقوى والانبل على كل الحمم التي يطلقها ضد جنوبنا الباسل حاصدا البشر والحجر".وأكّد ميقاتي أن "معرض بيروت للكتاب كان ولا يزال ملتقى للمساحات المشتركة الكثيرة، وأهمها شهادات الدم التي بذلَها اللبنانيون بأطيافهم كافة، ولا يزالون يبذلونها، من أجل حريتهم واستقلال بلدهم وسيادته".ولفت الى أن "ان اللقاء هو قدر اللبنانيين، خصوصا في هذه الظروف العصيبة التي نعيشها، ويوجب على كل أحد أن يتقدم خطوة باتجاه الآخر وأن نبحث عن مواطن التلاقي في حياتنا الوطنية"، مشيرا الى أنه "إذا كانت أزمنة الرخاء التي عاشها اللبنانيون في حقبات من عمر الوطن قد وحدت بينهم، وجمعتهم حول دولتهم، فمن باب أولى أن توحدهم المخاطر، كالتي نمر بها اليوم، بحيث تصير كل دعوة إلى التباعد نزقا في غير محله واستسلاما غير مبرر أمام الصعوبات".وقال: "مبروك لنا جميعا هذه المساحة من التلاقي الحضاري الذي لطالما تميزت بها بيروت، باحتضانها للكتاب، بدور نشرها المتنوعة، وبمساحة الحرية المتاحة لأفكار كتابها ومثقفيها.وأضاف: "أجدد التحية للنادي الثقافي العربي على الجهد المبذول للابقاء على هذه الاحتفالية السنوية بالكتاب، وستبقى بيروت منارة مضيئة اليوم وفي كل يوم".