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صفي الدين: المقاومة أثبتت انها لا تقهر ولا يمكن لاحد ان يهزمها
أخبار لبنان
2023-11-23 | 10:55
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صفي الدين: المقاومة أثبتت انها لا تقهر ولا يمكن لاحد ان يهزمها
شدّد رئيس الهيئة التنفيذية في "حزب الله" السيد هاشم صفي الدين على أن "المقاومة التي بدأت على اسم وفي سبيل الله سوف تبقى في ميادين القتال والدفاع عن الوطن وعن الامة وعن المظلومين وعن المستضعفين وفي هذه الشهادة ميزة اضافية وخاصة"، لافتا الى أن "هذه الدماء التي تسكب في لبنان دفاعا عن غزة وعن فلسطين، تريد ان تقول اليوم وفي كل يوم ان مقاومتنا وان كل ما عندنا وان كل تاريخنا وتجربتنا نضعها من اجل فلسطين ومن اجل غزة".
وأكّد صفي الدين في خلال تشييع نجل رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد عباس رعد بمأتم رسمي وشعبي حاشد في بلدته جباع بإقليم التفاح، على أنه "لا يمكن لمقاومتنا التي تغذت على هذه الثقافة وعلى هذه التربية ان تتخلى عن هؤلاء الشرفاء"، معتبرا أن معركة غزة هي من اشرف المعارك، وأن اهل غزة من اشرف الناس وأن ابطال غزة من اشرف الابطال.
ورأى أنه "حينما نساند المقاومة ونساند اهل غزة فإننا نقوم بواجبنا وبتكليفنا، ومقاومتنا اليوم من خلال عباس رعد واخوانه الشهداء تؤكد انها ستبقى حاضرة في الميدان دفاعا عن الوطن وعن قيمنا وعن مقدساتنا ودفاعا عن كل ما نعتقد به من حرية يجب ان تنالها شعوب منطقتنا وتحديدا الشعب الفلسطيني المظلوم".
ولفت الى أن "هذه المقاومة تقدم تضحيات كبيرة وغالية وكثيرة لكن هذه المقاومة من لبنان الى فلسطين والى اليمن والعراق والى كل مواقع،وتثبت انها مقاومة قوية وانها المقاومة التي لا تقهر والتي لا تسحق والمقاومة التي لا يمكن لاحد ان يهزمها، ولا يسحقها وما حصل بالامس خير دليل على ذلك"، مشيرا الى أنه "حينما يلجأ نتنياهو الى الصفقة يعني انه عاجز عن ان يصل الى تحرير الاسرى كما كان يدعي بالقوة وهو عاجز عن القضاء على حماس وعلى المقاومة".
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