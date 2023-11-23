اتصال بين جنبلاط وبوغدانوف... وهذا ما تمت مناقشته

تداول الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في اتصال هاتفي مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، في الأوضاع الراهنة والتطورات السياسية والأمنية، في ظل الخطورة القصوى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان، والتداعيات الكبيرة التي يتركها على مستوى المنطقة وما يحصل من جراء ذلك بحق الشعب الفلسطيني.



وأشارت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان، إلى أن "جنبلاط وبوغدانوف تبادلا الآراء حول السبل الممكنة لتفادي اتساع رقعة الحرب، وناقشا الأفكار التي يمكن أن تصب في هذا الاتجاه".