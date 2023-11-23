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سلام افتتح الجناح اللبناني في "اكسبو" قطر: نحن بأمس الحاجة لنافذة إيجابية في هذه الظروف

أخبار لبنان
2023-11-23 | 12:35
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سلام افتتح الجناح اللبناني في &quot;اكسبو&quot; قطر: نحن بأمس الحاجة لنافذة إيجابية في هذه الظروف
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سلام افتتح الجناح اللبناني في "اكسبو" قطر: نحن بأمس الحاجة لنافذة إيجابية في هذه الظروف

إفتتح وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، اليوم، الجناح اللبناني في "إكسبو قطر" في العاصمة القطرية الدوحة، بحضور وزير البلدية القطري الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي والمفوض العام لـ "اكسبو" الدوحة ٢٠٢٣ بدر الدفع، سفيرة لبنان لدى دولة قطر السيدة فرح بري والمفوض العام للجناح اللبناني الدكتور محمد أبو حيدر.

بعد الافتتاح، استقبل سلام إلى جانب القيمين على الجناح اللبناني ووفد رجال الأعمال المرافق له، زوار المعرض من كل الجنسيات العربية والأجنبية، وكانت فرصة لتبادل وجهات النظر والحديث إلى المغتربين اللبنانيين ورجال الأعمال العرب والأجانب، عن كثب، وذلك حول المواضيع والملفات التي تهمّ لبنان واللبنانيين. 

بدوره، شكر سلام دولة قطر أميراً و شعباً على "كل الدعم والرعاية لتقديم الجناح اللبناني في "أكسبو" الدوحة، وايضا خصّ بالشكر الجالية اللبنانية على " الجهود المبذولة التي ساهمت في نجاح هذا الجناح بشكل لافت".

وقال سلام: "شكراً قطر لإعطاء المنتج اللبناني والشعب اللبناني ان كان مزارعا او صناعيا او مبتكر فرصة ان يعرض أفضل ما لديه على منصة عالمية بين اكثر من ٨٠ دولة، نحن في هذه الظروف بأمس الحاجة لنافذة إيجابية وبدعمكم نحن هنا".

وتبلغ سلام من المفوض العام لـ "أكسبو" الدوحة بدر الدفع أن "افتتاح الجناح اللبناني كان من أنجح وأرقى الفعاليات في "أكسبو" الدوحة".

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