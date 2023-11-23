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رد حزب الله على غارة بيت ياحون كان واضحاً في عمليات اليوم

رد حزب الله على غارة بيت ياحون كان واضحاً في عمليات اليوم التي قد تكون الأكثف منذ بداية الحرب. فماذا في التفاصيل؟