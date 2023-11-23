الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
جبل لبنان
19
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
20
o
الجنوب
19
o
البقاع
9
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
موجة غضب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
جبل لبنان
19
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
20
o
الجنوب
19
o
البقاع
9
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
من قلب البرلمان الكندي لجنة التنسيق اللبنانية-الكندية (CCLC) تطلق عملها: لبنان مخطوف وكندا مدعوةٌ لمساعدته على استعادة سيادته وديمقراطيته
أخبار لبنان
2023-11-23 | 13:46
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
من قلب البرلمان الكندي لجنة التنسيق اللبنانية-الكندية (CCLC) تطلق عملها: لبنان مخطوف وكندا مدعوةٌ لمساعدته على استعادة سيادته وديمقراطيته
رأت لجنة التنسيق اللبنانية – الكندية "أن اللبنانيين لا يريدون إن يروا لبنان غزة ثانية، فقرار الحرب والسلم قرارٌ يجب أن يكون بيد الدولة اللبنانية السيدة وحدها، لا بيد فصيل عسكري، ولا بيد راعي هذا الفصيل".
وتمنّت على المشرعين الكنديين "الضغط على دول القرار في سبيل "تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بلبنان جميعها"، و"على إسرائيل وإيران لعدم جر لبنان إلى حربٍ لا يريدها شعبه، والاستمرار بدعم الجيش اللبناني ليكون السلاح فقط بيده، وبيد القوى الأمنية اللبنانية وحدها".
من إحدى قاعات البرلمان الكندي، وبمناسبة عيد الاستقلال، وحيث احتفل اللبنانيون من أصل كندي بالشهر الثقافي اللبناني الذي اعتمدته كندا في شهر تشرين الثاني من كل عام، وحيث رفع العلم اللبناني على السارية الخارجية، أطلقت لجنة التنسيق اللبنانية-الكندية (CCLC) عملها، في ظل ظروف دقيقة وخطيرة يمر بها لبنان، حيث طبول الحرب تقرع، والأبرياء من اللبنانيين والفلسطينيين يدفعون الثمن.
ولقد توافد إلى هذه القاعة، وعلى مدى ساعتين، نوابٌ ومسؤولون كنديون ومن أصلٍ لبناني، ومن مختلف الأحزاب الكندية: "الحزب الليبرالي" الحاكم، وحزبي "المحافظين" و"الديمقراطيون الجدد" من المعارضة، حيث قدمت لهم اللجنة مبادئها، "كونها لوبي لبناني - كندي يدافع عن لبنان السيد الحر الديمقراطي". وأعلنت لهم "إطلاق عملها من أجل تدعيم المصالح اللبنانية - الكندية المشتركة، وتعزيز روابط القيم الكندية مع لبنان، والمدافعة عن حقوق الإنسان والسلام في العالم. وهي تضم ستة منظمات كندية - لبنانية هي: أصدقاء كندا اللبنانيين (LFC)، الجامعة اللبنانيّة الثقافيّة في العالم – كندا (WLCU)، الكتائب اللبنانية – كندا (KLC)، لبناننا الجديد - كندا (ONL) ، ليبانيز دياسبورا إكسشانج (LDX) ، منظمة الأحرار – أوتاوا ومعهم ملتقى التأثير المدني (CIH) بصفتِه المنظّمة الّلبنانيّة الإستشاريّة للّجنة.
وأعرب الوفد للذين التقاهم عن شكرهم لدعم كندا الدائم، فهم لم ينسوا أبداً أن الدماء الكندية إمتزجت بالدماء اللبنانية في حرب سنة 2006، وجهود كندا في إصدار القرارات الدولية لحماية لبنان، وعلى رأسها القرارين 1559 و 1701.
أعلن الوفد للمسؤولين الكنديين أنّ لبنان مُحتلٌّ من إيران، ومخطوف السيادة، ووضع اليد الإيرانيّة هذه أدت إلى نتائجَ كارثيّة على الدولة اللبنانية، وبالتالي على الشعب اللبناني:
- فلا رئيس جمهورية للبنان منذ أكثر من سنة، بانتظار الإفراج عن الانتخابات الرئاسية من قِبل هذا الاحتلال.
- أموال لبنان واللبنانيين منهوبة، والودائع تبخّرت على يد منظومة سياسيّة تحتمي بالسلاح، وتطيعه، في لعبة الإمساك بالاقتصاد اللبناني الحر، ولخلق نظام اقتصادي موازٍ وموجّه ترعاه إيران.
-الحدود اللبنانية
- السورية سائبة ومُشرعة لتهريب البضائع والمخدرات والبشر، وذلك عبر المعابر غير الشرعيّة المحمية من هذا السلاح، مما أغرق لبنان بدفعات النازحين السوريين الذين أضحوا أكثر من أربعين بالمئة من المقيمين، وأسهم في زيادة تدمير الاقتصاد اللبناني حيث دُفعَ ثمانون بالمئة من اللبنانيين إلى ما دون خط الفقر.
اللبنانيون لا يريدون أن يروا لبنان غزة ثانية، فقرار الحرب والسلم قرارٌ يجب أن يكون بيد الدولة اللبنانية السيدة وحدها، لا بيد فصيل عسكري، ولا بيد راعي هذا الفصيل.
وأعرب الوفد للمشرعين الكنديين عن أنَّ كندا مدعوة، وانطلاقاً من قيمها في العدالة والحرية والمساواة، ومن دعمها الدائم للقرارات الدولية، وللقوات الدولية لحفظ السلام عدداً وعدةً، للضغط على دول القرار لتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بلبنان جميعها، وللضغط على إسرائيل وإيران لعدم جر لبنان إلى حربٍ لا يريدها شعبه، وللاستمرار بدعم الجيش اللبناني ليكون السلاح فقط بيده، وبيد القوى الأمنية اللبنانية. إنَّ الأبرياء الذين يسقطون في فلسطين ولبنان يستصرخون ضمائر العالم، فكفى لعباً بالنار في منطقة الشرق الأوسط.
وختم الوفد بأنّ الجالية اللبنانية في كندا، إذ هي تحمل بفخر تراثها وتاريخها اللبناني، فخورةٌ أيضاً بكندا والشعب الكندي الذي فتح ذراعيه للبنانيين في أحلك الظروف، والذي يتشارك والكنديين قيماً إنسانيةً وأخلاقيةً وحباً للحرية، وللسلام والديمقراطية.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
البرلمان
الكندي
التنسيق
اللبنانية-الكندية
(CCLC)
عملها:
لبنان
مخطوف
وكندا
مدعوةٌ
لمساعدته
استعادة
سيادته
وديمقراطيته
التالي
التعليق الاول لرعد بعد استشهاد نجله (فيديو)
تفاصيل طقس لبنان لليوم والأيام المقبلة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-10-12
لجنة التنسيق اللُّبنانية-الكندية: توريط لبنان في حرب غزة جريمة ضد شعبه وتحييده مسؤولية إقليمية - دولية
أخبار لبنان
2023-10-12
لجنة التنسيق اللُّبنانية-الكندية: توريط لبنان في حرب غزة جريمة ضد شعبه وتحييده مسؤولية إقليمية - دولية
0
أخبار لبنان
2023-10-10
لجنة التنسيق اللبنانية-الفرنسية في رسالة إلى كولونا: تحييد لبنان عن حرب غزة مصلحة فرنسية-لبنانية مشتركة
أخبار لبنان
2023-10-10
لجنة التنسيق اللبنانية-الفرنسية في رسالة إلى كولونا: تحييد لبنان عن حرب غزة مصلحة فرنسية-لبنانية مشتركة
0
خبر عاجل
2023-11-22
بوصعب لـ حوار المرحلة: حصل كلام في اللجنة الخماسية عن رئاسة الجمهورية اللبنانية وان شاء الله سيؤدي الى نتيجة
خبر عاجل
2023-11-22
بوصعب لـ حوار المرحلة: حصل كلام في اللجنة الخماسية عن رئاسة الجمهورية اللبنانية وان شاء الله سيؤدي الى نتيجة
0
أخبار لبنان
2023-10-20
لجنة التنسيق اللبنانيّة – الأميركيّة: لمنع توريط لبنان في حرب غزة
أخبار لبنان
2023-10-20
لجنة التنسيق اللبنانيّة – الأميركيّة: لمنع توريط لبنان في حرب غزة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
16:59
الرصاص الطائش أصاب سيارات في وادي النحلة وجبل البداوي
أمن وقضاء
16:59
الرصاص الطائش أصاب سيارات في وادي النحلة وجبل البداوي
0
أخبار لبنان
16:40
استشهاد نجل النائب محمد رعد في غارة إسرائيلية على بيت ياحون
أخبار لبنان
16:40
استشهاد نجل النائب محمد رعد في غارة إسرائيلية على بيت ياحون
0
تقارير نشرة الاخبار
14:59
صفقة ببن أنغامي اللبنانية وOSN+ لخلق منصة عملاقة
تقارير نشرة الاخبار
14:59
صفقة ببن أنغامي اللبنانية وOSN+ لخلق منصة عملاقة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:53
٣٨ يوماً على كارثة مبنى المنصورية...التدعيم لم ينفذ وقلة قليلة من الجيران تخرق قرار الإخلاء
تقارير نشرة الاخبار
14:53
٣٨ يوماً على كارثة مبنى المنصورية...التدعيم لم ينفذ وقلة قليلة من الجيران تخرق قرار الإخلاء
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-11-22
هل تشكل الهدنة إندفاعة لوقف أوسع للنار؟ وما هو الدور الأميركي في إنجاحه؟
تقارير نشرة الاخبار
2023-11-22
هل تشكل الهدنة إندفاعة لوقف أوسع للنار؟ وما هو الدور الأميركي في إنجاحه؟
0
خبر عاجل
12:51
وزير الدفاع الإسرائيلي: سنستأنف القتال بعد الهدنة ومن المتوقع أن يستمر شهرين آخرين على الأقل
خبر عاجل
12:51
وزير الدفاع الإسرائيلي: سنستأنف القتال بعد الهدنة ومن المتوقع أن يستمر شهرين آخرين على الأقل
0
منوعات
09:43
أطفالها لم يتلقوا أبدًا هدايا من سانتا ولم تحضر الألعاب لابنها في عيد ميلاده... والسبب سيدهشكم!
منوعات
09:43
أطفالها لم يتلقوا أبدًا هدايا من سانتا ولم تحضر الألعاب لابنها في عيد ميلاده... والسبب سيدهشكم!
0
فنّ
2023-07-03
بعد بكاء طفل مسلسل "الثمن" بسبب سؤاله عن غياب والدته.. غضب كبير على مواقع التواصل!
فنّ
2023-07-03
بعد بكاء طفل مسلسل "الثمن" بسبب سؤاله عن غياب والدته.. غضب كبير على مواقع التواصل!
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
15:05
ميسي يواجه رونالدو من جديد على الاراضي السعودية ضمن منافسات بطولة كأس موسم الرياض 2024
رياضة
15:05
ميسي يواجه رونالدو من جديد على الاراضي السعودية ضمن منافسات بطولة كأس موسم الرياض 2024
0
تقارير نشرة الاخبار
14:59
صفقة ببن أنغامي اللبنانية وOSN+ لخلق منصة عملاقة
تقارير نشرة الاخبار
14:59
صفقة ببن أنغامي اللبنانية وOSN+ لخلق منصة عملاقة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:53
٣٨ يوماً على كارثة مبنى المنصورية...التدعيم لم ينفذ وقلة قليلة من الجيران تخرق قرار الإخلاء
تقارير نشرة الاخبار
14:53
٣٨ يوماً على كارثة مبنى المنصورية...التدعيم لم ينفذ وقلة قليلة من الجيران تخرق قرار الإخلاء
0
تقارير نشرة الاخبار
14:47
مفوضية شؤون اللاجئين توقف المساعدات عن ٨٨٠٠٠ عائلة سورية في لبنان... فما السبب؟
تقارير نشرة الاخبار
14:47
مفوضية شؤون اللاجئين توقف المساعدات عن ٨٨٠٠٠ عائلة سورية في لبنان... فما السبب؟
0
أخبار لبنان
14:43
افرام للـLBCI: قرار الـ1701 هو المخرج للجميع وأؤيّد التمديد لقائد الجيش
أخبار لبنان
14:43
افرام للـLBCI: قرار الـ1701 هو المخرج للجميع وأؤيّد التمديد لقائد الجيش
0
تقارير نشرة الاخبار
14:42
يوميات غزة لا تسجل المآسي فقط...
تقارير نشرة الاخبار
14:42
يوميات غزة لا تسجل المآسي فقط...
0
تقارير نشرة الاخبار
14:27
غزة بعيون معتز وبلستيا… من عدستهما الى العالم
تقارير نشرة الاخبار
14:27
غزة بعيون معتز وبلستيا… من عدستهما الى العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
آلاف النازحين يواجهون البرد والصقيع من دون تدفئة... فهل من يتحرك؟
تقارير نشرة الاخبار
14:04
آلاف النازحين يواجهون البرد والصقيع من دون تدفئة... فهل من يتحرك؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
الـLBCI في نقطة الاعتداء في بيت ياحون... هكذا استشهد كوادر حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
13:32
الـLBCI في نقطة الاعتداء في بيت ياحون... هكذا استشهد كوادر حزب الله
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
05:27
زينة مكي مهدّدة بالشلل... إليكم تطوّرات وضعها الصحي!
فنّ
05:27
زينة مكي مهدّدة بالشلل... إليكم تطوّرات وضعها الصحي!
2
آخر الأخبار
03:50
معلومات الـLBCI: استهداف الشهداء الخمسة ليل أمس جاء بعد رصد عسكري بحكم أن المركز المستهدف معروف لدى الاحتلال كما أن تحرك الكوادر كان واضحا
آخر الأخبار
03:50
معلومات الـLBCI: استهداف الشهداء الخمسة ليل أمس جاء بعد رصد عسكري بحكم أن المركز المستهدف معروف لدى الاحتلال كما أن تحرك الكوادر كان واضحا
3
اقتصاد
08:08
ورقتان جديدتان من فئة 100 ألف ليرة... وتوضيح من مصرف لبنان
اقتصاد
08:08
ورقتان جديدتان من فئة 100 ألف ليرة... وتوضيح من مصرف لبنان
4
خبر عاجل
02:00
أ.ف.ب. نقلا عن مصدر فلسطيني مطلع: التأخير في تطبيق الهدنة في غزة له علاقة بتفاصيل اللحظات الأخيرة حول أسماء الأسرى الاسرائيليين وآلية تسليمهم
خبر عاجل
02:00
أ.ف.ب. نقلا عن مصدر فلسطيني مطلع: التأخير في تطبيق الهدنة في غزة له علاقة بتفاصيل اللحظات الأخيرة حول أسماء الأسرى الاسرائيليين وآلية تسليمهم
5
منوعات
09:56
مارسا عملا جنسيا داخل السيارة على الطريق السريع في ساعة الذروة... الشرطة نشرت صورتهما وهذه النتيجة! (صورة)
منوعات
09:56
مارسا عملا جنسيا داخل السيارة على الطريق السريع في ساعة الذروة... الشرطة نشرت صورتهما وهذه النتيجة! (صورة)
6
خبر عاجل
12:51
وزير الدفاع الإسرائيلي: سنستأنف القتال بعد الهدنة ومن المتوقع أن يستمر شهرين آخرين على الأقل
خبر عاجل
12:51
وزير الدفاع الإسرائيلي: سنستأنف القتال بعد الهدنة ومن المتوقع أن يستمر شهرين آخرين على الأقل
7
خبر عاجل
09:12
المتحدث باسم الخارجية القطرية: الهدنة في قطاع غزة ستبدأ غدا الجمعة الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي وسيتم تسليم الدفعة الأولى من الرهائن المدنيين حوالي الساعة 4 من عصر الجمعة
خبر عاجل
09:12
المتحدث باسم الخارجية القطرية: الهدنة في قطاع غزة ستبدأ غدا الجمعة الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي وسيتم تسليم الدفعة الأولى من الرهائن المدنيين حوالي الساعة 4 من عصر الجمعة
8
أخبار لبنان
01:51
التعليق الاول لرعد بعد استشهاد نجله (فيديو)
أخبار لبنان
01:51
التعليق الاول لرعد بعد استشهاد نجله (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More