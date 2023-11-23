افرام للـLBCI: قرار الـ1701 هو المخرج للجميع وأؤيّد التمديد لقائد الجيش

وأكد افرام في حديث ضمن برنامج "مع ماريو" عبر الـLBCI، أنه يؤيد التمديد لقائد الجيش كوننا "بحالة حرب ولا نريد ضعضعة في قيادة الجيش" كما قال، وأضاف "اذا كان باستطاعتنا تعيين قائد للجيش اذاً باستطاعتنا انتخاب رئيس للجمهورية". وكشف أن محركات البحث في ملف رئاسة الجمهورية قد تعود، لافتاً الى أنه لا يستغرب الوصول الى انتخابات رئاسية "تشبه السبعين".



وعن ترشحه للرئاسة، قال: "في حال اريد الوصول الى رئاسة الجمهورية اريد ان اسمع من الكتل التي ستصوت لي انها تريد مشروعا في لبنان نفتخر به "مش تقطيع وقت" والتزم ببيان اللجنة الخماسية، اذ نريد الازدهار الاقتصادي". رأى الرئيس التنفيذي لـ"مشروع وطن الانسان" النائب نعمة افرام أن "قرار الـ1701 هو المخرج للجميع"، لافتا الى أنه يرى ان "ما من حرب شاملة في لبنان طالما هناك وعي، كما ان المصلحة الاميركية - الايرانية تقتضي بتحديد سقف للصراع". وشدّد على انه لا يجب اعطاء الذريعة التي تبحث عنها اسرائيل، لذلك هناك ضرورة للالتزام بالتهدئة في حال عدم حصول تعديات علينا.وأكد افرام في حديث ضمن برنامج "مع ماريو" عبر الـLBCI، أنه يؤيد التمديد لقائد الجيش كوننا "بحالة حرب ولا نريد ضعضعة في قيادة الجيش" كما قال، وأضاف "اذا كان باستطاعتنا تعيين قائد للجيش اذاً باستطاعتنا انتخاب رئيس للجمهورية". وكشف أن محركات البحث في ملف رئاسة الجمهورية قد تعود، لافتاً الى أنه لا يستغرب الوصول الى انتخابات رئاسية "تشبه السبعين".وعن ترشحه للرئاسة، قال: "في حال اريد الوصول الى رئاسة الجمهورية اريد ان اسمع من الكتل التي ستصوت لي انها تريد مشروعا في لبنان نفتخر به "مش تقطيع وقت" والتزم ببيان اللجنة الخماسية، اذ نريد الازدهار الاقتصادي".

الى ذلك، أكّد أفرام أن "ما فعله البطريرك الراعي مار بشارة بطرس الراعي لناحية تخصيص الصواني لمساعدة الفقراء هو أجمل ما يمكن فعله"، مستغربا الحملة التي طالته.

اقتصادياً، اعتبر افرام أن الحكومة ارتكبت خطأً جوهرياً في الموازنة، فالضرائب يجب أن تكون على الاستهلاك وليس على الانتاج. وقال: "لزيادة نسبة الحماية الاجتماعية في الموازنة مقابل زيادة الضرائب، والامر الخاطئ كان تحويل لبنان الى بلد استهلاكي والحصول على خدمات من القطاع العام بأقل من كلفتها".

وأشار الى أن "أكثر ما يؤخّر عامل جذب الاستثمارات في لبنان هو غياب دولة القانون، اضافة الى أن المكننة يجب أن تفعّل في دوائر الدولة".



وفي العودة الى موضوع الحرب في غزة، قال افرام: "اميركا وايران يلعبان الدور نفسه في ضبط الاشتباك"، معبّراً عن قلقه من أن يطول الصراع ويتسبّب باضطرابات في المنطقة.



ودعا الى حلّ مستدام بين اسرائيل وفلسطين، وبحسب التحليلات الى توصل اليها، إن "اسرائيل هي من تريد الحرب في جنوب لبنان ومع حزب الله، خصوصاً وأن الشعب الوحيد الذي خسر شهداء الى جانب فلسطين هو لبنان".



