الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
جبل لبنان
24
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
26
o
الجنوب
23
o
البقاع
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
جبل لبنان
24
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
26
o
الجنوب
23
o
البقاع
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بيرم خلال "مؤتمر العمل الاسلامي": لتبني المقترح الفلسطيني باستخدام عبارات الإدانة الواضحة
أخبار لبنان
2023-11-24 | 02:24
مشاهدات عالية
شارك
شارك
بيرم خلال "مؤتمر العمل الاسلامي": لتبني المقترح الفلسطيني باستخدام عبارات الإدانة الواضحة
6
min
بيرم خلال "مؤتمر العمل الاسلامي": لتبني المقترح الفلسطيني باستخدام عبارات الإدانة الواضحة
القى وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم كلمة خلال الجلسة الختامية لـ"مؤتمر العمل الإسلامي" الذي اقامته "منظمة التعاون الإسلامي" في العاصمة الأذرية باكو قال فيها: "لأن الدول والشعوب تحترم الشهداء، فإنني أنتهزُ هذه الفرصة لأزف إليكم كوكبة من الشهداء اللبنانيين الذين قضوا بعدوان إسرائيلي غاشم وبينهم ابن الحاج محمد رعد رئيس أهم كتلة نيابية برلمانية لبنانية واسمه عباس الذي قضى مع كوكبة من رفاقه الشهداء دفاعا عن لبنان ومشاركة لأهلنا في فلسطين وفي غزة العزة. ونحن في لبنان لم نعد ضعفاء، فمن يعتدي علينا نرد له الصاع صاعين، وهذا ما فعلناه مع العدو الإسرائيلي حين هزمناه عام 2000 وأخرجناه مذلولا مدحورا من أرضنا، وإن الأمة التي لا تشعر بالاقتدار تشعر بعقدة النقص".
وأضاف: "نحن نجتمع اليوم تحت وطأة الألم الذي يعانيه أهلنا في غزة البطولة من قبل عدوان إسرائيلي غاشم".
وأشار الى أنه لأول مرة نجد عدوا يستهدف باعتداءاته مستشفى فيفتخر بتفجيره، يفتخر بقتل تلاميذ مدرسة. وقال: "نحن نعرف أنه في الحروب يسقط مدنيون، للأسف، لكن الحرب على غزة كل شهدائها من المدنيين، خصوصا من الأطفال والنساء. لقد استهدف العدو مستشفيات ومدارس وكنائس ومساجد في ظل صمت عالمي حاقد ومنظمات دولية منافقة سقط خطابها الحقوقي".
وسأل: "لماذا حصل ذلك؟ لأننا أعطيناهم إشارة الضعف والتفرقة والله يحذرنا في كتابه العزيز *ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم* والرسول أيضا يوصينا "من سمع مُسلما ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم"، ومن أصبح اليوم لا يهتم لأمر المسلمين فليس بمسلم. أيُعقل أن أمة المليار و800 مليون مسلم، يُذبح شعب منها في غزة من دون أن يصدر منها شيء؟".
وأضاف: "نعم، هي تجلس من دون أن تفعل شيئا، تستحي بالعبارات وتوارب وتداري في المصطلحات وكيفية استخدامها. ولكن لن نسكت بعد اليوم، وها هي الشعوب تخرج إلى الشوارع تُنادي وتلقي علينا الحجة. أنا أدعوكم، من هنا، بالإنسانية وبالإسلام الذي يجمعُنا، ليس الإسلام المتقوقع بل الإسلام العزيز المُنبني على أمة الخير وأمة الاقتدار. نحن في زمن لا يُحترم فيه الضعفاء، راهنا طوال سنوات على المنظمات الدولية والقرارات الدولية التي طُبقت فقط علينا ولم تُطبق على أعدائنا. إذا، لا بد أن نكون أقوياء كي يحترمنا الآخرون".
ولفت الى أن الدول الإسلامية والعربية، لا ينقصها أي شيء، قائلا: "لدينا كل الموارد البشرية والطبيعية وثروات الأرض تحت أقدامنا. لذلك أنا أطلق هذه الصرخة باسم كل طفل في غزة وباسم شهداء لبنان أيضا، لبنان الذي يتعرض لغارات جوية إسرائيلية. ورغم أن المقاومة ترد للعدو الصاع صاعين، في قلب مستوطناته، لكننا نؤكد أن الحل هو بعودة شُذاذ الآفاق إلى الدول التي أتوا منها وتعود فلسطين إلى أهلها بكل تنوعاتهم وبكل أديانهم".
وشدد على أن "فلسطين لأهلها، للأجداد الذين تحولت عظامهم إلى أشجار زيتون، ولن نسمح لشخص يأتي من دولة من هنا أو دولة من هناك ليطرد صاحب الأرض الحقيقي".
وقال: "إنها صرخة للإنسان، وأنا هنا لا أتكلم في السياسة بل في الإنسان. أنقل وجع الطفل والمرأة، أنقل ذلك المشهد الذي يُظهر إطباق الطيران على المستشفيات والمدارس ولا يوجد صوت لأي منظمة في العالم. يحاسبوننا على أدنى الأشياء المرتبطة بحقوق الإنسان ونحن نحترم حقوق الإنسان ونريد حقوق الإنسان، ولكن ألا يحترمون حقوق الإنسان في شعب وأمة ومظلومين؟ ما هو السبب وما هو التبرير؟ هم يساوون بين الضحية والمُعتدي، وبين المحتل الغاصب وبين المُحتلةِ أرضُه". إن الحرب اليوم هي حرب سيميائية، أي أننا يجب أن نعود لننطلق من المصطلحات الدقيقة والصحيحة التي تقول هذا عدو وهذا مُقاوم، هذا أخٌ شقيق وهذا مُعتدٍ، وأنا أقف مع المظلوم. نحن لا نتكلم بقوقعة ولا نواجه دينا من الأديان بل نواجه ظالمين ونقف مع المظلوم، مهما كان المظلوم، في وجه الظالم، مهما كان هذا الظالم، وصودف أن المظلومين الآن هم إخوتنا في غزة وفي لبنان".
وأضاف: "أيها الأحبة، أدعوكم، أولا، إلى مبادرة أمّة الاقتدار والخير مصداقا لقوله تعالى "كنتم خير أمة أخرجت للناس"، الأمة المقتدرة التي يحترمها العالم ويهابها، إذ لا يُعقل أن نفوقَ المليار ونصف المليار ولا توجد لنا هيبة وليس لدينا أي احترام. ثانيا، أدعوكم إلى وحدة الصف ورص الصفوف والاستفادة من الخبرات المُتبادلة، فالمؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشده بعضه بعضا، هذه ثقافتنا وهذه أخلاقنا. أدعوكم إلى إنشاء الشبكة الرقمية للدول الإسلامية لتبادل الخبرات والتوظيف وإنشاء بنك إسلامي للقروض الميسرة خصوصا للبلدان الواقعة تحت الاحتلال وتتعرض للاعتداءات كفلسطين ولبنان، والتي أيضا تواجه التعثر، من أجل النهضة بالشباب والمشاريع الناشئة التي تلبي طموحات الشباب في عصرنا ودولنا".
ودعا بيرم إلى تبنّي المقترح الفلسطيني في استخدام عبارات الإدانة الواضحة. وقال: "لقد قرأتُ في مشروع القرار كلمة "حرب غزة"، وأنا أسأل: حربٌ بين من ومن؟ هي حربٌ على غزة وعلى شعبها. هل يوجد شعبٌ في العالم يعيش ضمن جدران؟ هل يوجد شعب لا يحق له أن يغادر المنطقة التي يسكن فيها؟ هذا غير معقول وهو إدانة للضمير الإنساني".
وأضاف: "نحن في لبنان رغم أننا نقاوم المحتل لكننا نقاوم باللحم الحي وندير إداراتنا عبر ثقة مع المواطنين الصالحين لنكرس نموذجا جديدا يعطي للمواطن صفة المواطنية وللدولة الصفة المؤسساتية لننطلق نحو المعاملات الإلكترونية والتطور. لسنا نركز على التقنية، التقنية نحصّلها في وقت قريب وسريع ولدينا كل المواهب. ما يجب أن نركز عليه هو ما تنتظره شعوبنا منا ونظرتها إلينا. كيف ينظر إلينا المواطن في غزة وقد اجتمعت ستون دولة في أذربيجان العزيزة؟ لذلك فإن كل أمة تحترم شهداءها هي أمة عزيزة".
أخبار لبنان
"مؤتمر
العمل
الاسلامي":
لتبني
المقترح
الفلسطيني
باستخدام
عبارات
الإدانة
الواضحة
التالي
قوى الأمن: توقيف سارقين بمكمن محكم في عاليه
جدول جديد لأسعار المحروقات...
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-11-22
"الخارجية" ترحّب بالوصول الى اتفاق هدنة انسانية في غزة: نأمل أن يستتبع ذلك العمل على حل سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية
أخبار لبنان
2023-11-22
"الخارجية" ترحّب بالوصول الى اتفاق هدنة انسانية في غزة: نأمل أن يستتبع ذلك العمل على حل سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية
0
أخبار دولية
2023-11-13
الأمم المتحدة: نقص الوقود سيوقف العمليات الإنسانية في غزة "خلال 48 ساعة"
أخبار دولية
2023-11-13
الأمم المتحدة: نقص الوقود سيوقف العمليات الإنسانية في غزة "خلال 48 ساعة"
0
آخر الأخبار
2023-11-08
القوات المسلحة اليمنية: "نؤكد حقنا المشروع في الدفاع عن البلاد والتصدي لكل التهديدات المعادية والتحركات المعادية لن تثنينا عن الإستمرار في تنفيذ العمليات العسكرية ضد الكيان الإسرائيلي دعمًا ونصرةً لمظلومية الشعب الفلسطيني"
آخر الأخبار
2023-11-08
القوات المسلحة اليمنية: "نؤكد حقنا المشروع في الدفاع عن البلاد والتصدي لكل التهديدات المعادية والتحركات المعادية لن تثنينا عن الإستمرار في تنفيذ العمليات العسكرية ضد الكيان الإسرائيلي دعمًا ونصرةً لمظلومية الشعب الفلسطيني"
0
أخبار لبنان
2023-09-10
في اليوم العالمي لمنع الإنتحار: "خَلْق الأمل من خلال العمل"
أخبار لبنان
2023-09-10
في اليوم العالمي لمنع الإنتحار: "خَلْق الأمل من خلال العمل"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:03
حمية التقى وفداً من فوج الهندسة في الجيش: الظروف الاستثنائية تفرض علينا جميعاً المزيد من التعاون
أخبار لبنان
06:03
حمية التقى وفداً من فوج الهندسة في الجيش: الظروف الاستثنائية تفرض علينا جميعاً المزيد من التعاون
0
امن وقضاء
05:54
المجلس العدلي أرجأ جلسة متابعة المحاكمة بملف تفجير حارة حريك الى 26 كانون الثاني المقبل
امن وقضاء
05:54
المجلس العدلي أرجأ جلسة متابعة المحاكمة بملف تفجير حارة حريك الى 26 كانون الثاني المقبل
0
أمن وقضاء
05:15
الجيش كمن لعصابة سلب بقوة السلاح في محيط رياق... واصابة احد المطلوبين بعد تبادل لاطلاق النار
أمن وقضاء
05:15
الجيش كمن لعصابة سلب بقوة السلاح في محيط رياق... واصابة احد المطلوبين بعد تبادل لاطلاق النار
0
أخبار سياسية
05:13
المفتي قبلان: لا حل لأزمات هذا البلد إلا من باب التسوية السياسية
أخبار سياسية
05:13
المفتي قبلان: لا حل لأزمات هذا البلد إلا من باب التسوية السياسية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-11-23
بعدما قاد تحت تأثير الكحول وقتل صديقه... وضع نفسه أمام 3 خيارات بينها الانتحار وهذا ما قرره!
منوعات
2023-11-23
بعدما قاد تحت تأثير الكحول وقتل صديقه... وضع نفسه أمام 3 خيارات بينها الانتحار وهذا ما قرره!
0
آخر الأخبار
23:54
الجزيرة: الجيش الإسرائيلي يقتحم مناطق عدة بالبلدة القديمة من مدينة نابلس في الضفة الغربية
آخر الأخبار
23:54
الجزيرة: الجيش الإسرائيلي يقتحم مناطق عدة بالبلدة القديمة من مدينة نابلس في الضفة الغربية
0
آخر الأخبار
23:51
الجزيرة: صفارات الإنذار تدوي في نير عوز بغلاف غزة قبيل دقائق من دخول الهدنة حيز التنفيذ
آخر الأخبار
23:51
الجزيرة: صفارات الإنذار تدوي في نير عوز بغلاف غزة قبيل دقائق من دخول الهدنة حيز التنفيذ
0
آخر الأخبار
23:44
الجزيرة: قصف إسرائيلي على مناطق في قطاع غزة قبيل بدء سريان الهدنة في السابعة صباحا بتوقيت غزة
آخر الأخبار
23:44
الجزيرة: قصف إسرائيلي على مناطق في قطاع غزة قبيل بدء سريان الهدنة في السابعة صباحا بتوقيت غزة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
03:00
هدنة غزة دخلت حيز التنفيذ... كيف يبدو الوضع في جنوب لبنان؟
أمن وقضاء
03:00
هدنة غزة دخلت حيز التنفيذ... كيف يبدو الوضع في جنوب لبنان؟
0
أخبار دولية
02:55
كيف قرأ الاعلام الاسرائيلي والصحف الاسرائيلية انطلاق الهدنة الانسانية في غزة؟
أخبار دولية
02:55
كيف قرأ الاعلام الاسرائيلي والصحف الاسرائيلية انطلاق الهدنة الانسانية في غزة؟
0
أخبار دولية
02:46
بعد دقائق من انطلاق الهدنة... الغزاويون تحركوا نحو مناطقهم المدمرة
أخبار دولية
02:46
بعد دقائق من انطلاق الهدنة... الغزاويون تحركوا نحو مناطقهم المدمرة
0
أخبار دولية
02:40
الجيش الاسرائيلي وزع فيديوهات عن تفجير قال إنه لأنفاق تحت مستشفى الشفاء في غزة
أخبار دولية
02:40
الجيش الاسرائيلي وزع فيديوهات عن تفجير قال إنه لأنفاق تحت مستشفى الشفاء في غزة
0
أخبار دولية
02:30
مع بدء سريان الهدنة... طائرات اسرائيلية ألقت مناشير على مناطق متفرقة من غزة
أخبار دولية
02:30
مع بدء سريان الهدنة... طائرات اسرائيلية ألقت مناشير على مناطق متفرقة من غزة
0
أخبار لبنان
02:24
بيرم خلال "مؤتمر العمل الاسلامي": لتبني المقترح الفلسطيني باستخدام عبارات الإدانة الواضحة
أخبار لبنان
02:24
بيرم خلال "مؤتمر العمل الاسلامي": لتبني المقترح الفلسطيني باستخدام عبارات الإدانة الواضحة
0
رياضة
15:05
ميسي يواجه رونالدو من جديد على الاراضي السعودية ضمن منافسات بطولة كأس موسم الرياض 2024
رياضة
15:05
ميسي يواجه رونالدو من جديد على الاراضي السعودية ضمن منافسات بطولة كأس موسم الرياض 2024
0
تقارير نشرة الاخبار
14:59
صفقة ببن أنغامي اللبنانية وOSN+ لخلق منصة عملاقة
تقارير نشرة الاخبار
14:59
صفقة ببن أنغامي اللبنانية وOSN+ لخلق منصة عملاقة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:53
٣٨ يوماً على كارثة مبنى المنصورية...التدعيم لم ينفذ وقلة قليلة من الجيران تخرق قرار الإخلاء
تقارير نشرة الاخبار
14:53
٣٨ يوماً على كارثة مبنى المنصورية...التدعيم لم ينفذ وقلة قليلة من الجيران تخرق قرار الإخلاء
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
13:16
قررت مع خطيبها أن يقيما علاقة ثلاثية مع صديقتها... وبعد تحقيق رغبتهما حصل ما لم يكن بالحسبان: "أشعر بالغثيان"!
منوعات
13:16
قررت مع خطيبها أن يقيما علاقة ثلاثية مع صديقتها... وبعد تحقيق رغبتهما حصل ما لم يكن بالحسبان: "أشعر بالغثيان"!
2
اقتصاد
08:08
ورقتان جديدتان من فئة 100 ألف ليرة... وتوضيح من مصرف لبنان
اقتصاد
08:08
ورقتان جديدتان من فئة 100 ألف ليرة... وتوضيح من مصرف لبنان
3
منوعات
09:56
مارسا عملا جنسيا داخل السيارة على الطريق السريع في ساعة الذروة... الشرطة نشرت صورتهما وهذه النتيجة! (صورة)
منوعات
09:56
مارسا عملا جنسيا داخل السيارة على الطريق السريع في ساعة الذروة... الشرطة نشرت صورتهما وهذه النتيجة! (صورة)
4
خبر عاجل
12:51
وزير الدفاع الإسرائيلي: سنستأنف القتال بعد الهدنة ومن المتوقع أن يستمر شهرين آخرين على الأقل
خبر عاجل
12:51
وزير الدفاع الإسرائيلي: سنستأنف القتال بعد الهدنة ومن المتوقع أن يستمر شهرين آخرين على الأقل
5
خبر عاجل
09:12
المتحدث باسم الخارجية القطرية: الهدنة في قطاع غزة ستبدأ غدا الجمعة الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي وسيتم تسليم الدفعة الأولى من الرهائن المدنيين حوالي الساعة 4 من عصر الجمعة
خبر عاجل
09:12
المتحدث باسم الخارجية القطرية: الهدنة في قطاع غزة ستبدأ غدا الجمعة الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي وسيتم تسليم الدفعة الأولى من الرهائن المدنيين حوالي الساعة 4 من عصر الجمعة
6
حال الطقس
00:36
لبنان على موعد مع منخفض جوي... إليكم تفاصيل طقس الـWeekend
حال الطقس
00:36
لبنان على موعد مع منخفض جوي... إليكم تفاصيل طقس الـWeekend
7
تقارير نشرة الاخبار
13:32
الـLBCI في نقطة الاعتداء في بيت ياحون... هكذا استشهد كوادر حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
13:32
الـLBCI في نقطة الاعتداء في بيت ياحون... هكذا استشهد كوادر حزب الله
8
منوعات
10:38
"كانت الرسائل كلها جنسية للغاية وأرسلت السيدة له صورًا عارية"... اكتشفت خيانة زوجها بأسوأ الطرق وهذا ما حدث لاحقا!
منوعات
10:38
"كانت الرسائل كلها جنسية للغاية وأرسلت السيدة له صورًا عارية"... اكتشفت خيانة زوجها بأسوأ الطرق وهذا ما حدث لاحقا!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More