وزير التربية اصدر قرارا بتعديل امتحانات الكولوكيوم 2023 - الدورة الثانية

أعلن وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي تعديل قرار يتعلّق بامتحانات الكولوكيوم 2023-الدورة الثانية جاء فيه:



"قـرار رقـم 1030/م/2023



تعديل القرار رقم 955/م/2023 تاريخ 15/11/2023

(تعديل القرار رقم 662/م/2023 تاريخ 24/8/2023 حول تحديد مواعيد امتحانات الكولوكيوم للعام 2023 - الدورة الثانية)



إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناءً على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناءً على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناءً على المرسوم رقم 1527 تاريخ 15/6/1959 (نظام امتحانات الكولوكيوم) المعدل بالمرسوم رقم 15982 تاريخ 20/12/2005 (تعديل بعض أحكام المرسوم رقم 1527/2005) والمرسوم رقم 7914 تاريخ 21/5/2002 (إضافة امتحان لاختصاص علوم مختبرات الأسنان على نظام امتحانات الكولوكيوم)،

بناءً على المرسوم رقم 1118 تاريخ 12/10/1983 (إنشاء كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية) وتعديلاته،

بناءً على المرسوم رقم 1013 تاريخ 27/9/1999 (الاحتفاظ بحق الناجحين في الامتحان الخطي للكولوكيوم)،

بناءً على المرسوم رقم 17093 تاريخ 5/6/2006 (نظام امتحانات الكولوكيوم لاختصاص علم التغذية)،

بناءً على المرسوم رقم 17838 تاريخ 11/10/2006 (نظام امتحانات الكولوكيوم لاختصاص تحضير وتركيب الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية)،

بناءً على المرسوم النافذ حكماً رقم 785 تاريخ 5/10/2007 (نظام امتحانات الكولوكيوم لاختصاص التمريض)،

بناءً على المرسوم النافذ حكماً رقم 786 تاريخ 5/10/2007 (نظام امتحانات الكولوكيوم لاختصاص العلاج الفيزيائي)،

بناءً على القانون رقم 8 تاريخ 10/2/2017 (تنظيم مهنة النفساني في لبنان)،

بناءً على المرسوم رقم 1064 تاريخ 14/7/2017 (نظام امتحان الكولوكيوم لكل من اختصاصي علم النفس العيادي وعلم النفس التربوي)،

بناءً على القرار رقم 662/م/2023 تاريخ 24/8/2023 (تحديد مواعيد امتحانات الكولوكيوم للعام 2023 - الدورة الثانية)،

بناءً على القرار رقم 955/م/2023 تاريخ 15/11/2023 (تعديل القرار رقم 662/م/2023 تاريخ 24/8/2023 تحديد مواعيد امتحانات الكولوكيوم للعام 2023 - الدورة الثانية)،

بناءً على اقتراح المدير العام للتعليم العالي بالتكليف،



يقـرر مـا يأتـي:



المادة الأولى: تُعدّل في المادة الأولى من القرار رقم 955/م/2023 تاريخ 15/11/2023 حول مواعيد امتحانات الكولوكيوم للعام 2023 - الدورة الثانية لبعض الاختصاصات لتصبح كالآتي:



اليوم التاريخ الساعة الاختصاص نوع الامتحان مركز إجراء الامتحانات

الثلاثاء 28/11/2023 11 ق.ظ العلاج الفيزيائي خطي وشفهي مبنى كلية الصحة العامة

الجامعة اللبنانية - الحدت

الأطراف الاصطناعية خطي وشفهي

الثلاثاء 12/12/2023 11 ق.ظ طب الأسنان خطي مبنى كلية طب الأسنان

الجامعة اللبنانية - الحدت

السبت 16/12/2023 9 ق.ظ طب الأسنان شفهي وعملي مبنى كلية طب الأسنان

الجامعة اللبنانية - الحدت





بدلاً من



اليوم التاريخ الساعة الاختصاص نوع الامتحان مركز إجراء الامتحانات

السبت 25/11/2023 11 ق.ظ الأطراف الاصطناعية خطي وشفهي مبنى كلية الصحة العامة الجامعة اللبنانية - الحدت

العلاج الفيزيائي خطي وشفهي

الثلاثاء 28/11/2023 11 ق.ظ طـب الأسنـان خطي مبنى كلية طب الأسنان الجامعة اللبنانية - الحدت

السبت 2/12/2023 9 ق.ظ طـب الأسنـان شفهي وعملي مبنى كلية طب الأسنان الجامعة اللبنانية - الحدت



والباقي دون تعديل.



المادة الثانية: يُنشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة".