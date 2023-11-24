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وزير التربية اصدر قرارا بتعديل امتحانات الكولوكيوم 2023 - الدورة الثانية
أخبار لبنان
2023-11-24 | 04:43
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وزير التربية اصدر قرارا بتعديل امتحانات الكولوكيوم 2023 - الدورة الثانية
أعلن وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي تعديل قرار يتعلّق بامتحانات الكولوكيوم 2023-الدورة الثانية جاء فيه:
"قـرار رقـم 1030/م/2023
تعديل القرار رقم 955/م/2023 تاريخ 15/11/2023
(تعديل القرار رقم 662/م/2023 تاريخ 24/8/2023 حول تحديد مواعيد امتحانات الكولوكيوم للعام 2023 - الدورة الثانية)
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناءً على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناءً على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناءً على المرسوم رقم 1527 تاريخ 15/6/1959 (نظام امتحانات الكولوكيوم) المعدل بالمرسوم رقم 15982 تاريخ 20/12/2005 (تعديل بعض أحكام المرسوم رقم 1527/2005) والمرسوم رقم 7914 تاريخ 21/5/2002 (إضافة امتحان لاختصاص علوم مختبرات الأسنان على نظام امتحانات الكولوكيوم)،
بناءً على المرسوم رقم 1118 تاريخ 12/10/1983 (إنشاء كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية) وتعديلاته،
بناءً على المرسوم رقم 1013 تاريخ 27/9/1999 (الاحتفاظ بحق الناجحين في الامتحان الخطي للكولوكيوم)،
بناءً على المرسوم رقم 17093 تاريخ 5/6/2006 (نظام امتحانات الكولوكيوم لاختصاص علم التغذية)،
بناءً على المرسوم رقم 17838 تاريخ 11/10/2006 (نظام امتحانات الكولوكيوم لاختصاص تحضير وتركيب الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية)،
بناءً على المرسوم النافذ حكماً رقم 785 تاريخ 5/10/2007 (نظام امتحانات الكولوكيوم لاختصاص التمريض)،
بناءً على المرسوم النافذ حكماً رقم 786 تاريخ 5/10/2007 (نظام امتحانات الكولوكيوم لاختصاص العلاج الفيزيائي)،
بناءً على القانون رقم 8 تاريخ 10/2/2017 (تنظيم مهنة النفساني في لبنان)،
بناءً على المرسوم رقم 1064 تاريخ 14/7/2017 (نظام امتحان الكولوكيوم لكل من اختصاصي علم النفس العيادي وعلم النفس التربوي)،
بناءً على القرار رقم 662/م/2023 تاريخ 24/8/2023 (تحديد مواعيد امتحانات الكولوكيوم للعام 2023 - الدورة الثانية)،
بناءً على القرار رقم 955/م/2023 تاريخ 15/11/2023 (تعديل القرار رقم 662/م/2023 تاريخ 24/8/2023 تحديد مواعيد امتحانات الكولوكيوم للعام 2023 - الدورة الثانية)،
بناءً على اقتراح المدير العام للتعليم العالي بالتكليف،
يقـرر مـا يأتـي:
المادة الأولى: تُعدّل في المادة الأولى من القرار رقم 955/م/2023 تاريخ 15/11/2023 حول مواعيد امتحانات الكولوكيوم للعام 2023 - الدورة الثانية لبعض الاختصاصات لتصبح كالآتي:
اليوم التاريخ الساعة الاختصاص نوع الامتحان مركز إجراء الامتحانات
الثلاثاء 28/11/2023 11 ق.ظ العلاج الفيزيائي خطي وشفهي مبنى كلية الصحة العامة
الجامعة اللبنانية - الحدت
الأطراف الاصطناعية خطي وشفهي
الثلاثاء 12/12/2023 11 ق.ظ طب الأسنان خطي مبنى كلية طب الأسنان
الجامعة اللبنانية - الحدت
السبت 16/12/2023 9 ق.ظ طب الأسنان شفهي وعملي مبنى كلية طب الأسنان
الجامعة اللبنانية - الحدت
بدلاً من
اليوم التاريخ الساعة الاختصاص نوع الامتحان مركز إجراء الامتحانات
السبت 25/11/2023 11 ق.ظ الأطراف الاصطناعية خطي وشفهي مبنى كلية الصحة العامة الجامعة اللبنانية - الحدت
العلاج الفيزيائي خطي وشفهي
الثلاثاء 28/11/2023 11 ق.ظ طـب الأسنـان خطي مبنى كلية طب الأسنان الجامعة اللبنانية - الحدت
السبت 2/12/2023 9 ق.ظ طـب الأسنـان شفهي وعملي مبنى كلية طب الأسنان الجامعة اللبنانية - الحدت
والباقي دون تعديل.
المادة الثانية: يُنشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة".
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